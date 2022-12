A FAZENDA: Deolane Bezerra desiste de A Fazenda 14 ao saber do estado de saúde de sua mãe – A Fazenda 14

No começo da tarde deste domingo (4), os peões foram informados que Deolane Bezerra desistiu de A Fazenda 14.



O Fazendeiro Pelé Milflows fez a leitura do comunicado que explicava o motivo da saída da advogada: “A peoa Deolane foi chamada para atendimento médico e recebeu esclarecimentos sobre o estado de saúde de sua mãe. Diante das informações, ela optou por desistir do jogo e não faz mais parte de A Fazenda 14“.



As aliadas da peoa na competição, Pétala, Babi e Moranguinho, ficaram atônitas com a situação e ouviram de mãos dadas a leitura feita pelo Fazendeiro. Em estado de choque, todos os competidores demonstraram preocupação com a mãe de Deolane e também com ela.



“A mãe dela estava passando mal?”, questionou Babi.



“Não sabíamos de nada, sabemos a mesma coisa que vocês”, respondeu Pétala, muito nervosa.



“Espero que nada de ruim esteja acontecendo com a mãe dela, coitada”, reagiu Pelé Milflows.



Confira as reações dos peões:







