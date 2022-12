A FAZENDA: Emoção à flor da pele! Veja 7 momentos inesquecíveis da última festa de A Fazenda 14 – Fotos

Comes e bebes, música, alegria e, claro, coreografias! Os finalistas e os ex-peões assistiram juntos aos melhores momentos de todas as festas que rolaram em A Fazenda 14 . Muitas lembranças boas, diversão e descontração, em meio a todo fogo no feno que foi a competição

Moranguinho aproveitou o clima de celebração para acertar de vez os seus ponteiros com os de Babi. A atriz disse que gostou da dançarina logo de cara, desde o início da competição. Moranguinho aproveitou para dizer que, agora que está fora da sede, pôde comparar as características e personalidades das duas e constatou: “Analisando os perfis, a gente tinha mais a ver!”

O peões do Grupo B viveram um momento de nostalgia ao revisitar a sede. Eles ficaram emocionados ao se depararem com o Memorial do Grupo B, ainda montado no quarto dos peões, contendo objetos pessoais de todos os que já foram eliminados da competição

Reprodução/Record TV