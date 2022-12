A FAZENDA: Emoção do começo ao fim: veja como foi a semana em A Fazenda 14  – Fotos

Reta final se aproximando e não poderia ser diferente: emoção do começo ao fim na semana em A Fazenda 14! Os peões disputaram a última Prova de Fogo e do Fazendeiro da temporada, ficaram abalados após desistências e, claro, também comemoraram muito a chegada ao top 5! Reprodução/Record TV

A semana começou com fortes emoções na sede! Deolane optou por desistir do reality após saber do estado de saúde da mãe. Os peões do Grupo A e também do Grupo B ficaram bastante chocados e preocupados, até que Galisteu os tranquilizou Reprodução/Record TV

No início da noite de segunda-feira (5), os peões receberam um comunicado da produção avisando que Pétala havia desistido do jogo. O Fazendeiro Pelé leu o recado e a notícia deixou todos surpresos, principalmente Bia e Moranguinho Reprodução/Record TV

Na última Prova de Fogo da temporada, André garantiu a vitória! Todos os peões participaram da Prova de Fogo, menos Pelé, que era o Fazendeiro! No sorteio, André e Bia pegaram as bolas laranjas e puderam montar seus times. O cantor escolheu por Babi e Iran, enquanto Bia, Moranguinho e Pétala. Com a ajuda de Babi e Iran, o cantor levou a melhor contra Bia,

Moranguinho e Pétala em uma disputa que exigiu rapidez, agilidade e

raciocínio Reprodução/Record TV

Na décima segunda berlinda, André, Babi, Bia e Moranguinho ocuparam os temidos banquinhos! Bia foi vetada por Babi e garantiu o passaporte para a Roça Reprodução/Record TV

Na última Prova do Fazendeiro da temporada também não faltou emoção. Babi conquistou a coroa caipira após

vencer André e Moranguinho em um desafio que exigiu conhecimento e

palpites certeiros! Reprodução/Record TV

Com a vitória de Babi, André, Bia e Moranguinho disputaram a preferência do público pela permanência no reality. Com 13,04% dos votos, o jogo chegou ao fim para Moranguinho Reprodução/Record TV

Com a volta de Bia da Roça, a peoa é a única do Grupo A que permanece no jogo. Os cinco peões que continuam na sede têm interagido e mostrado uma relação respeitosa e amistosa Reprodução/Record TV