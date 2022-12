A FAZENDA: Entre amizades e polêmicas: relembre a trajetória de Moranguinho em A Fazenda 14 – Fotos

Moranguinho dançou! A morena foi eliminada de A Fazenda 14 na reta final do jogo. Com jeitinho calmo e bem-humorado, a dançarina conquistou o Grupo A e marcou o reality rural. A passagem da ex-peoa foi completa: teve treta, risadas, amizades, polêmicas e sustos. Relembre! Reprodução/Record TV

Logo na pré-estreia, no dia 12 de setembro, Moranguinho sabonetou na pergunta dos jornalistas. Ao ser questionada sobre qual peão teria mais dificuldades de entrar no jogo, ela respondeu: “Acho que sou eu mesma“, evitando conflitos com os outros peões. O público até pensou que a dançarina não fosse se envolver em polêmicas por conta da “fuga” na sabatina, mas Ellen se mostrou rápido. Ao perceber que Deborah falava mal de Pétala, a peoa levou a informação para Deolane e causou o estopim da treta entre a atriz e a advogada Reprodução/Record TV

Percebendo a lealdade da amiga, Deolane abraçou a peoa no time de aliados, que seria chamado futuramente de Deolândia. Moranguinho passou a maior parte do tempo ao lado dos integrantes, com quem criou laços fortes de amizade Antonio Chahestian/Record TV

Mas isso não impediu algumas faíscas entre aliados do grupo. A dançarina chegou a contar para André que estava muito triste com Deolane, após a advogada questioná-la sobre amizade com Babi. A peoa também trocou farpas com Vini, por não ter aprovado o comportamento do influenciador na volta de Shayan da Roça. Esses dois episódios abalaram um pouco a amizade com Deolane, que chegou a retirar Moranguinho de suas prioridades Reprodução/Record TV

Como nem só de jogo vive uma peoa, a dançarina se divertia e aproveitava ao máximo todas as festas que participou. Em especial a Festa Industrial, quando Moranguinho se emocionou ao ouvir o hit Amor de Chocolate, de Naldo Benny, marido da peoa. Vendo que a dançarina caiu no choro, todos os amigos formaram uma roda em volta dela e cantaram a música! Reprodução/Record TV

Moranguinho teve poucos embates na sede, mas um peão que irritava a dançarina era Shayan. A peoa sentiu certo incômodo durante o banho e acabou soltando isso na formação da Roça. Bia e Pétala endossaram o que a amiga disse. Shay negou ter tido qualquer atrevimento com Ellen, e retrucou a acusação dizendo que a peoa era xenofóbica. O peão acabou voltando da Roça, mas foi expulso por violar as regras do reality. Eles não se acertaram após as acusações Reprodução/Record TV

Rancheira de carteirinha! Moranguinho esteve no espaço VIP por quatro vezes, convidada nas duas vitórias de Lucas, uma vez por Bia e outra no reinado de Deolane. Em uma das passagens, a peoa teceu críticas a Babi: “Ela olha para as pessoas com cara de nojo”, reclamou. Reprodução/Record TV

Essa foi a outra treta da peoa! Babi e Moranguinho começaram a se estranhar quando a atriz defendeu Shayan do possível assédio contra a peoa. De lá para cá, foram muitas conversas divergentes e pontos de vista defendidos pelos dois lados, até que em dinâmica sobre quem deveria ir embora de A Fazenda, Ellen citou Bárbara, falando sobre a falta de sororidade da atriz com o seu sofrimento em relação a Shay. Babi foi direta: “Pra mim, você não passa de uma falsa“, e começaram a discussão mais acalorada da dinâmica. Apesar do ranço mútuo, não foram muitos os momentos de embate entre as duas Reprodução/Record TV

A dançarina foi a última peoa a cuidar de um animal no reality. A morena passou quase dois meses sem trabalhar, e estreou já no animal mais difícil de cuidar: a vaca. Moranguinho trata os bichinhos com muito carinho, e até apelidou a vaquinha de “Jubiscreusa” Reprodução/Record TV

A peoa estreou na oitava Roça da temporada, após receber sete votos do grupo rival. Ela foi vetada da Prova do Fazendeiro por Deborah e perdeu a chance de conseguir o chapéu, indo direto para a berlinda com Alex, também vetado. Mas a dançarina voltou vitoriosa para a sede, foi salva com 41,86% dos votos e viu dois rivais serem eliminados: Alex e Deborah Reprodução/Record TV

Moranguinho voltou com sangue nos olhos para o jogo! Na Dinâmica do Chocolate, a dançarina tretou feio com Ruivinha, Kerline e Babi. Ela teceu críticas para as peoas e não sabonetou em nenhum momento, todas rebateram e o caos foi formado. Já na Dinâmica das Lembranças, a peoa queimou a foto de André, dizendo que queria apagar o cantor da memória e que a treta com ele foi o que aconteceu de pior para ela no programa Reprodução/Record TV

Para quem não entendeu a briga com o ex-aliado, tudo começou na formação da nona Roça, quando as peoas do Grupo A resolveram votar em Iran e o peão discordou. Até aí tudo bem, mas Moranguinho ficou chateada e resolveu não salvar André no Resta Um, causando espanto no cantor. O peão se revoltou e soltou o verbo ao vivo no programa, dizendo que a atitude da dançarina era uma sacanagem. As outras peoas do Grupo A defenderam Moranguinho e discordaram do cantor, que na visão delas, preferia salvar Iran do que uma de suas aliadas. Após a formação de berlinda, a discussão continuou na sede: “Vocês me sacanearam”, esbravejou o peão, seguido por enxurrada de críticas das peoas e treta generalizada Reprodução/Record TV

Depois da briga feia, André e Grupo A romperam relações e passaram a se alfinetar. Moranguinho ficou alguns dias quieta, cabisbaixa e até desabafou sozinha durante os cuidados da horta: “O André foi uma decepção tão grande“, lamentou. Na mesma semana, a peoa viu seu novo inimigo voltar da Roça e ficou com cara enigmática. O que será que passou na cabeça dela? Reprodução/Record TV

Moranguinho foi para sua segunda Roça após receber cinco votos dos adversários. Apesar de ter nova chance de conseguir o chapéu, a dançarina e Babi perderam a Prova do Fazendeiro para Bia, que conquistou o tricampeonato. Dessa forma, a décima Roça ficou completa com Bárbara, Kerline e Morango Reprodução/Record TV

Kerline foi eliminada e Moranguinho pôde voltar para a sede. Apesar da felicidade, a dançarina ficou com a pulga atrás da orelha após ouvir o discurso de Galisteu para ela: “eu brigo e sou leal pelos meus, mas eu precisava saber se os meus também são leais por mim”, disse para as amigas Reprodução/Record TV

Com o jogo se afunilando, Deolane e Pétala acabaram caindo na berlinda com Babi. A dançarina sofreu ao imaginar que uma de suas amigas poderia sair. Sem saber da Roça falsa, a peoa vibrou quando viu as duas voltarem para a sede! Dois dias depois, Babi voltou triunfante e chocou as peoas do Grupo A. Moranguinho ficou revoltada com a situação e lembrou de toda a comemoração que fizeram na “eliminação” da rival: “Chacota em rede nacional!” Reprodução/Record TV

Cabisbaixa após a volta da rival, a peoa levou dois outros golpes: primeiro, Deolane desistiu do reality, pois soube que a mãe estava hospitalizada, e no dia seguinte, Pétala também bateu o sino. Sozinhas, Bia e Moranguinho ficaram muito abaladas e se uniram ainda mais. A peoa passava muito tempo chorando, abraçada com as fotos da família e se sentindo desanimada com a saída das amigas Reprodução/Record TV

A peoa sobrou no Resta Um da décima segunda formação de Roça e foi parar no terceiro banquinho. Apesar de estar na berlinda, Moranguinho se livrou do veto da Prova do Fazendeiro, pois Babi escolheu Bia Reprodução/Record TV