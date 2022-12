A FAZENDA: Festa Laboratório tem moonwalk, samba no pé e brincadeira da garrafa em A Fazenda – Fotos

A alegria tomou conta da sede e ninguém ficou parado durante a festa Laboratório, que vai ao ar neste sábado (10), na tela da Record TV. A comemoração agitou o top 5 de A Fazenda 14 e a peãozada curtiu a comemoração com muito passinho, brincadeiras e interação; veja os destaques da balada!

O que não faltou na comemoração foi gingado na pista! Ao som do DJ Abdo, o top 5 do reality rural curtiu a apresentação musical e dançaram juntos. Como de costume, Babi e Iran se uniram para dominar a pista! Desta vez, os aliados estavam embalados pelo hit sertanejo Batom de cereja. E Itapecerica virou sambódromo: em cena inusitada, André e Bia mostraram muito samba no pé ao som de Jorge Aragão, e arrancaram elogios! E foi momento de aprender também! Iran ensinou Bia a fazer o dançar moonwalk

Reprodução/Record TV