A FAZENDA: Jantar de tretas, torta de climão e pratos limpos marcam dinâmica final de A Fazenda 14 – A Fazenda

A lavação de roupa suja de A Fazenda 14 foi diferente! Um jantar foi servido para os ex-peões. O cardápio? Tretas! A dinâmica reuniu os ex-participantes e funcionou da seguinte forma: a cada rodada um VT era mostrado e os protagonistas do vídeo deveriam ir até uma mesa posta com palavras e escolher duas para colocar no prato.

Em seguida, trocavam os pratos com as palavras que acreditavam que o outro serviu na ocasião mostrada no VT. Se quisessem, cada participante do jantar, ainda poderia chamar um convidado entre os ex-peões.







O momento teve direito a jantar de tretas e torta de climão de sobremesa! Lucas perdeu a paciência e saiu da dinâmica. Após retornar, durante seu posicionamento, foi a vez de Deborah e Kerline darem às costas e voltarem aos bancos onde estavam o restante dos participantes.



Alex e Vini também discutiram. Os dois se sentaram à mesa para debaterem a treta do cabide e acabaram brigando novamente. Kerline tentou participar, mas se retirou no meio da discussão.



O Vini está em todas! No revival da treta do esterco com Ingrid, o climão rolou soltou. Os dois trocaram farpas e deixaram claro que a hostilidade permanece fora do jogo.







Mas nem só de fogo no feno vivem os peões e ex-peões! As tretas deram espaço para pedidos de desculpas entre alguns dos participantes da lavação de roupa suja!





Play nas novas amizades



Alguns ex-peões colocaram em prática a famosa frase “o que rolou no jogo, fica no jogo” e aproveitaram para deixar para trás!



Enquanto colocavam tudo em pratos limpos, Rosi resolveu se desculpar com Deborah e Ingrid por tê-las ofendido durante o jogo. As peoas até se abraçaram selando a paz.



Na rodada de André e Moranguinho, os peões comentaram sobre a peoa não ter salvo o então aliado do Resta Um. Ela citou o fato de ter achado que o amigo não estava do lado dela e preferiu proteger Iran. Mas, ambos se resolverem e se desculparam. “Que bom que eu tive a oportunidade de ver tudo”, desabafou Moranguinho sobre a briga.







Morango e Deborah também fizeram as pazes na dinâmica. As ex-peoas relembraram a treta que tiveram durante uma formação de Roça. Ambas explicaram as palavras escolhidas uma para a outra e a atriz disse: “Estou de coração aberto para ser sua amiga”. Elas finalizaram com um abraço.



No fim da lavação de roupa, Galisteu quis saber se alguém ainda gostaria de dizer algo. Ruivinha relembrou quando Lucas foi Fazendeiro e delegou as funções do trabalho rural, zombando da peoa. Os dois, então, se sentaram à mesa para conversar. Lucas pediu desculpas para Ruivinha. Moranguinho aproveitou o momento para expor comentário de Lucas sobre ela e os dois debateram.







