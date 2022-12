A FAZENDA: Moranguinho é eliminada de A Fazenda 14 com 13,04% dos votos – A Fazenda 14

Fim de jogo para Moranguinho! A peoa foi a décima segunda eliminada de A Fazenda 14 no programa ao vivo desta quinta-feira (8), com 13,04% dos votos. A dançarina perdeu a disputa pela preferência do público para André Marinho e Bia Miranda em uma votação realizada no R7.com.



A última formação tradicional da Roça da temporada ocorreu nesta terça-feira (6). Abrindo a noite, o Fazendeiro Pelé indicou Bia direto para o primeiro banco.



Com quatro votos, André foi o peão mais votado da sede e ocupou o segundo banquinho. Sem a puxada da Baia, o terceiro roceiro foi definido pelo Resta Um, iniciado por Iran devido ao Poder da Chama Amarela. O ator salvou Babi e Moranguinho foi para o banco.



Nas mãos de André, o Poder da Chama Vermelha determinou que o cantor indicasse o quarto roceiro da noite. Sem muitas opções, ele escolheu Babi. A atriz, então, decidiu vetar Bia da Prova do Fazendeiro.



Com jeito calmo e bem-humorado, Moranguinho conquistou o Grupo A e marcou o reality rural. A passagem da ex-peoa foi completa: teve treta, risadas, amizades e polêmicas.



Logo no início do jogo, Moranguinho percebeu que Deborah falava mal de Pétala e rapidamente levou a informação para Deolane, causando a primeira treta entre a atriz e a advogada. Percebendo a lealdade da amiga, Deolane abraçou a peoa em seu time, que seria chamado futuramente Grupo A.



Entre os aliados, algumas faíscas rolaram também. A dançarina chegou a contar para André que estava muito triste com Deolane, após a advogada questioná-la sobre amizade com Babi. A peoa também trocou farpas com Vini, por não ter aprovado o comportamento do influenciador na volta de Shayan da Roça.



Shay, inclusive, foi um participante que a irritou bastante a sede. Ela sentiu certo incômodo durante o banho e acabou soltando isso na formação da Roça. Shayan negou qualquer segunda intenção, mas a história reveberberou por um bom tempo na sede. Quando Babi saiu em defesa de Shay, Moranguinho também começou a se estranhar com a atriz. De lá para cá, foram muitas conversas divergentes.



Na oitava Roça da temporada, Moranguinho caiu no banquinho após receber sete votos do grupo rival. Ela foi vetada da Prova do Fazendeiro por Deborah e perdeu a chance de conseguir o chapéu, indo direto para a berlinda com Alex, também vetado. Mas a dançarina foi salva pelo público e voltou vitoriosa para a sede!



Na Roça seguinte, após André se negar a votar em Iran, Moranguinho se sentiu traída e decidiu não salvar o amigo no Resta Um. O peão se revoltou e soltou o verbo ao vivo no programa. As outras peoas do Grupo A saíram em defesa da amiga e várias tretas estouraram nos dias seguintes, rompendo de vez a aliança do cantor com elas.



Moranguinho foi para sua segunda Roça após receber cinco votos dos adversários e perder a disputa pelo chapéu de Fazendeiro. Mas a dançarina foi salva pelo público mais uma vez!



Ela enfrentou uma última semana difícil! A volta de Babi da Roça falsa abalou o emocional do Grupo A. Em seguida, Deolane e Pétala desistiram do jogo em um intervalo de apenas um dia. Tanto Moranguinho, quanto Bia, pensaram em desistir, mas seguiram a jornada valentes!



Após perder a Prova do Fazendeiro para Babi, Moranguinho caiu na berlinda e se despediu do reality rural. A eliminação dela já mexeu com os ânimos na sede, como será que Bia ficará sem nenhuma aliada no jogo?



Sob o comando de Adriane Galisteu, A Fazenda 14 vai ao ar diariamente na tela da Record TV de segunda a sábado, às 22h30; e aos domingos, às 23h. Acesse o PlayPlus e acompanhe 24 horas por dia tudo o que rola no Celeiro de Lendas.