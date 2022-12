A FAZENDA: Muita emoção! Saiba tudo o que aconteceu após Babi vencer a Roça falsa – A Fazenda

Segura a emoção peãozada! A Roça falsa chegou com tudo em A Fazenda 14, e emocionou tanto a vencedora da disputa, quanto as adversárias que se “salvaram” da eliminação. Babi quase explodiu de alegria ao saber que o público a escolheu na votação. Já Deolane e Pétala voltaram para a sede aliviadas e comemorando a saída da rival. Como será a reação delas quando a inimiga voltar?



Assim que a advogada abriu a porta, foi gritaria e pulos para todo lado. As peoas do Grupo A entraram em êxtase e vibraram a permanência das duas aliadas, agradecendo ao público e jogando indiretas para os rivais que assistiam tudo em silêncio: “Agora é mulheres contra homens“, disparou Pétala super animada. “Quando ela [Galisteu] falou Pétala, falei: a Babi vai sair”, comemorou Deolane.







Enquanto isso, do outro lado da sede Babi chegava emocionada ao Rancho: “Brasil, eu não esperava, não passou pela minha cabeça”, disse. Ela mal entrou no espaço e já grudou os olhos na TV! As rivais falavam mal dela bem na hora, e a atriz rebateu as críticas. “Ridícula! Se acha“, soltou a peoa para Deolane.



A atriz também ouviu a advogada dizer que faria provocações para Babi durante gravação do Hora do Faro. Deolane ainda comentou: “Se nós fôssemos más, nós já teríamos saído”, refletiu. Concentrada na telinha, Babi rebatia comentários: “Comemorem, comemorem!“



A vencedora da disputa assistiu a cada detalhe das conversas das adversárias, e defendeu os amigos quando as rivais teciam críticas para eles. Ela também ficou preocupada com a reação dos meninos: “Coitadinhos, olha a cara do Iran e do André“, lamentou. Os peões passaram um bom tempo cabisbaixos e calados. Apesar de estar com dó dos aliados, a peoa deu risada com os companheiros tentando entender a Roça.



Babi não poupou deboche para as oponentes e disparou: “O jogo não acabou pra mim, eu vou voltar“, disse. Ela também amou descobrir estratégias de Deolane para os próximos dias do reality: “Vocês são muito sem noção”, opinou.



Logo a advogada desceu para a Baia e as peoas foram dormir. Porém, a animação não deixou Babi descansar, a atriz pulou na cama e agradeceu o público pelo presente: “Inacreditável o que aconteceu!“



Nesta sexta (2), a peoa poderá escolher dois peões para desfrutarem as mordomias do Rancho com ela. Porém, eles não podem falar sobre a Roça falsa, ou acabam indo para Roça junto com Babi. Quem será que a atriz vai escolher?



Confira o momento que Galisteu anunciou para Babi a falsa eliminação:







Sob o comando de Adriane Galisteu, A Fazenda 14 vai ao ar diariamente na tela da Record TV de segunda a sábado, às 22h30; e aos domingos, às 23h. Acesse o PlayPlus e acompanhe 24 horas por dia tudo o que rola no Celeiro de Lendas.