A FAZENDA: “Não estou preocupada com número de seguidores, quero o contato real”, diz Babi após vencer A Fazenda 14 – A Fazenda 14

A grande campeã Bárbara Borges fechou a Live dos Finalistas de A Fazenda 14 desta sexta-feira (16) ainda em êxtase, após conquistar 61,14% da preferência do público em votação realizada no R7.com. Ao lado de Lucas Selfie, a atriz relembrou polêmicas e desafetos do confinamento e, ainda contou, em primeira mão, a sensação que teve pouco antes ser anunciada como a vencedora da temporada. “Senti meu corpo todo tremer”.



Lucas Selfie fez questão de lembrar o grande momento de Babi no jogo: o retorno da Roça falsa, quando a atriz foi a mais votada em uma disputa contra Pétala e Deolane, e garantiu uma passagem pelo Rancho do Fazendeiro, onde acompanhou em tempo real o que as adversárias falavam sobre ela na sede.



“Quando entrei no Rancho e tive o privilégio de assistir tudo, a minha ficha caiu e pensei que o meu posicionamento fazia algum sentido, entendi a responsabilidade disso. Eu voltei [para a sede] com aquele ‘presentaço’ de viver um momento inédito na história do programa”, explica Babi, que não ficou surpresa com o entusiasmo das peoas do Grupo A após sua “eliminação”.



Ela também assistiu durante a Live conflitos que a fizeram mais forte ao longo do reality. “Quando a Pétala me mandou calar a boca, eu desci para a área dos animais e chorei. Eu gosto de realinhar as minhas emoções chorando e foi ali que fiquei conversando sozinha e entendi meus medos e também percebi que quando começasse a me impor seria alvo”, explica.



Os conflitos com Deolane também não ficaram de fora da conversa: “Senti que teria problemas quando ela falou que eu era muito crítica. Fui conversar e estava aberta a ouvir. Se eu tivesse uma opinião fechada, nem tentaria o diálogo. Ali, achei que a gente teria problema”, rememora.



Mesmo com momentos de descontrole, a campeã de A Fazenda disse que jamais cometeria qualquer agressão. “Nunca chegaria nesse ponto, mas desistir sim, por conta das ameaças que foram feitas para fora de A Fazenda. Eu não vim a um reality para fazer amizades, mas pensei que seria um jogo. Fui ameaçada em alto e bom som, todo mundo viu, não tem como banalizar isso. Sabia que estava segura pelas regras do programa, mas e quando acabasse? Me bateu um pânico e pensei que não valia a pena continuar nessa briga. Eu não entrei em A Fazenda querendo o prêmio, pensei na visibilidade do programa, o prêmio era uma consequência”.



Lucas Selfie também comentou sobre a virada da peoa no jogo, quando ela perdeu o medo e usou o deboche contra a adversária: “Eu comecei a me permitir, a tentar fazer coisas diferentes. A gente vive em uma intensidade, eu sou movida a mudanças e pensei em experimentar e me colocar de outra forma, a pessoa espera de um jeito e você age de outro e quebra. Não era nada pensado, era essa coisa de se permitir em um reality, desde a gargalhada ao choro ridículo, botar para fora tudo”, explica.



Babi deixou um recado especial para quem depositou seu voto nela. “Não estou preocupada com número de seguidores, eu quero o contato real, quero abraçar essas pessoas”, afirmou a campeã, que também mandou um recado para quem falou mal dela: “Falem mal, mas falem de mim”, finaliza.



Você pode rever tudo o que rolou em A Fazenda 14 quando e onde quiser pelo PlayPlus!