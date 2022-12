A FAZENDA: Peões de A Fazenda traçam estratégias na reta final do reality  – A Fazenda

A reta final de A Fazenda 14 promete muitas surpresas para a peãozada e tudo indica que a formação de Roça desta terça (6) deve ser ainda mais imprevisível. Após desistências, o Grupo A segue vivo na competição e aliados do Grupo B já cogitam votos entre si.



Após a Roça falsa que trouxe Babi de volta para a sede e duas desistências, os peões já especulam como será essa reta final do jogo.



Em conversas com seus aliados, o Fazendeiro Pelé revelou o desejo de indicar Bia para o primeiro banquinho, que na semana anterior também indicou o rapper.



Com a desistência de Deolane e Pétala, o Grupo A perdeu a maioria dos votos. Porém, os únicos peões da sede disponíveis para serem votados são do Grupo B: André, Babi e Iran. Bia e Moranguinho, que estão na Baia, já demonstraram a vontade de votar no ator.



Por outro lado, o Grupo B ainda está indeciso sobre o que fazer, já que precisarão votar em algum dos seus aliados. Pensando em estratégias, Iran se ofereceu para ser o alvo de votos dos amigos também, mas Babi não concordou.







Se Bia for a indicação do Fazendeiro, restará apenas Moranguinho para ser puxada da Baia e ocupar o terceiro banquinho.



Os peões esperam que o Resta Um aconteça normalmente, porém, o Poder da Chama Vermelha escolhido pelo público desta semana determina que o peão que o receba indique o quarto roceiro da noite. Com as adversárias, provavelmente, já na berlinda, o peão do Grupo B presenteado com o Poder precisará indicar um aliado.



Nesta noite, o Lampião está na mão de André e caberá a ele tomar as decisões de quem ficará com cada Poder da Chama. Para adicionar mais imprevisibilidade à formação, o Poder da Chama Amarela só será revelado no programa ao vivo e pode mudar os rumos da noite.



Sob o comando de Adriane Galisteu, A Fazenda 14 vai ao ar de segunda a domingo nas noites da Record TV. Acesse o PlayPlus e acompanhe 24 horas por dia tudo o que rola no Celeiro de Lendas.