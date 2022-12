A FAZENDA: Pétala Barreiros desiste de A Fazenda 14 – A Fazenda 14

No início da noite desta segunda-feira (5), os peões foram informados de que Pétala Barreiros desistiu de A Fazenda 14.



O Fazendeiro Pelé leu o comunicado enviado pela produção, que dizia que a peoa optou em não seguir no jogo.



Os participantes se surpreenderam com a notícia, principalmente as aliadas da influenciadora. “Não estou acreditando”, disse Bia. O Grupo B perguntou se as amigas de Pétala sabiam de algo, mas elas negaram conhecer qualquer motivação.



Bia e Moranguinho se dirigiram ao quarto para arrumarem as malas da amiga, enquanto André, Babi, Iran e Pelé continuaram na sala especulando sobre as razões que teriam levado a peoa a tomar essa decisão.



Assista ao momento em que os peões receberam a notícia:







