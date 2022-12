A FAZENDA: Rivais abaladas e aliados em êxtase: como a volta de Babi pode mudar o jogo? – A Fazenda

Mais um episódio marca a história de A Fazenda 14! A tão esperada Roça falsa cumpriu o que prometeu, e entregou mais uma reviravolta na temporada. O retorno de Babi chocou as adversárias e emocionou os amigos, além de pautar as conversas do dia inteiro. A certeza é de que as peças do tabuleiro rural foram todas embaralhadas.



“Sabe quando você termina um relacionamento? Que dá aquela tristeza? Estou assim“, lamentou Pétala após digerir a volta da rival ao jogo. Passado o susto inicial, as peoas do Grupo A se mantiveram unidas o tempo todo, e apesar de cabisbaixas, conseguiram rir alguns momentos: “Você me enfraquecem mais“, brincou Deolane ao ver as feições tristes das amigas.



Quem achou que a advogada seria a peoa mais revoltada com a situação, se enganou. Moranguinho foi dormir irritada com a surpresa do jogo e acordou afiada: “Quem ri por último, ri melhor”, falou para Pétala, na intenção de consolar a amiga. A dançarina também lembrou momento de comemoração das aliadas na volta das aliadas na Roça falsa: “Chacota em rede nacional!“



Elas passaram um bom tempo na academia, mas o motivo não foi o treino, as peoas aproveitaram para malhar os adversários: “O pior foi o André e o Iran sabendo de ontem, e a gente de palhaça”, falou Pétala.

Já Bia, relembrou o susto que o cantor deu nelas ao bater na porta avisando o retorno de Babi. A advogada comentou ter ficado com o coração acelerado ao ver a inimiga de volta, mas “fingiu demência” e simulou que estava dormindo.







Em outra sintonia, os meninos comemoraram a volta da amiga com sorrisos e muitas fofocas. A atriz contou aos aliados que ouviu Deolane falar muito mal dela: “Dizendo que eu sou amarga, que estava sem trabalho e foquei tanto em desmerecer o trabalho dela, que o público não gostou de ver isso”, contou revirando os olhos.



Durante a passagem pelo Rancho, Babi pôde acompanhar algumas estratégias das rivais. As peoas do Grupo A comentaram sobre puxar apenas André para a Baia, a fim de ter em quem votar na sede. Pétala também comentou a respeito de “sobrar” no Resta Um para poder vetar algum adversário da Prova do Fazendeiro.



Após ouvir tantas informações importantes, como será que Babi vai usá-las no jogo? E as peoas do Grupo A, vão sacudir a poeira e dar a volta por cima? Como dizem os fãs de reality, o jogo só acaba quando termina. Por enquanto, vale acompanhar cada segundo!



Relembre momento do retorno de Bárbara à sede:







Sob o comando de Adriane Galisteu, A Fazenda 14 vai ao ar diariamente na tela da Record TV de segunda a sábado, às 22h30; e aos domingos, às 23h. Acesse o PlayPlus e acompanhe 24 horas por dia tudo o que rola no Celeiro de Lendas.