A FAZENDA: Veja 7 motivos para assistir à grande final de A Fazenda 14 – Fotos

Mais uma temporada do reality rural mais querido do Brasil está chegando ao fim! Depois de muita emoção e uma boa dose de tretas, o público poderá conhecer o grande campeão de A Fazenda 14 nesta quinta-feira (15), que será anunciado ao vivo por Adriane Galisteu. Então prepare seu lenço e confira 7 motivos para assistir à final!

Quem manda é o público!



Os fãs do reality têm participação mais do que especial na grande final. Afinal, eles decidem quem será o grande campeão da temporada em votação no R7.com e também quem leva o segundo lugar e sai motorizado com um carro zerinho!

Reprodução/Record TV