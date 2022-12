A FAZENDA: Veja como foi a vitória de Babi na última Prova do Fazendeiro da temporada – Fotos

André, Babi e Moranguinho estavam ansiosos para começar a última Prova do Fazendeiro da temporada. Mas, logo descobriram que além de conhecimento, o desafio também exigiria sorte

Durante a dinâmica, que consistia em 15 categorias com duas perguntas, os competidores tinham que escolher a cada rodada uma categoria para palpitar e apostar fichas na alternativa que considerassem correta. Quem acertasse mais e ficasse com mais fichas venceria a prova ao final

André foi o primeiro a carimbar seu passaporte para a Roça. Ele apostou errado e não se conformou em perder todas as suas fichas no jogo. O cantor ficou bastante abalado após sua estratégia ter falhado

Babi, que ainda permanecia com algumas fichas, levou a melhor, conquistando o último Chapéu da temporada. A atriz ficou emocionada em ter a última coroa caipira da 14ª edição do reality rural! André e Moranguinho foram direto para a Roça, junto com Bia.

Sob o comando de Adriane Galisteu, A Fazenda 14 vai ao ar diariamente na tela da Record TV de segunda a sábado, às 22h30; e aos domingos, às 23h. Acesse o PlayPlus e acompanhe 24 horas por dia tudo o que rola no Celeiro de Lendas

Reprodução/Record TV