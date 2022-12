A FAZENDA: Veja quem são os peões que estão no Top 7 de A Fazenda – A Fazenda 14

A essa altura do jogo, ninguém pode dizer que faltou emoção em A Fazenda 14.



Os sete peões que chegaram até aqui já são grandes vencedores e tiveram suas trajetórias recheadas de desafios de tirar o fôlego e momentos inesquecíveis! O grande campeão, ou campeã, está cada vez mais próximo do prêmio. Para ir aquecendo o feno, que tal relembrar quem está no Top 7 da temporada?







André Marinho optou pela boa convivência com todos os peões e teve que colher os frutos dessa decisão. O cantor demonstrou amizade forte com Iran desde o primeiro dia, e o amigo foi o motivo da grande virada de chave na trajetória do peão.



Ao não concordar em votar no ator, André arrumou treta com o Grupo A, se retirou da aliança e passou a ter embates fortes com as suas ex-aliadas. Apesar disso, o cantor começou a se empoderar no jogo e deu início a nova aliança com o Grupo B.







A atriz passou as primeiras semanas do reality ilesa dos embates na sede. Porém, ao entrar em confronto com Deolane, a peoa virou alvo do Grupo A. Babi estreou na Roça durante a quarta semana, ao ser puxada da Baia por Bia. Em todas as vezes que a atriz foi parar na berlinda, voltou vitoriosa.



Babi foi a mais votada pelo público na Roça falsa e voltou triunfante para a sede após dois dias da “eliminação”. Esse foi o momento mais emocionante da jornada da peoa.







Vencedora da disputa do Paiol, Bia entrou na sede com o pé esquerdo ao ser recebida com farpas e pouca animação pelos peões. Mas quem disse que isso abalou a dançarina? Neta de Gretchen, a peoa deu o nome e conseguiu reverter a situação. Uniu-se ao Grupo A e se empoderou, sendo protagonista de tretas e conseguindo a coroa caipira três vezes!







A dançarina se juntou ao Grupo A logo no início do programa. Após contar sobre a fofoca de Deborah a respeito de Pétala, Moranguinho conseguiu a confiança de Deolane e virou uma das melhores amigas da advogada.



Apesar de não ter muitos embates com rivais, a peoa tretou feio com um aliado.



Na opinião da dançarina, André foi falso ao priorizar a defesa de Iran durante formação da Roça. Moranguinho não salvou o amigo no Resta Um e deu início ao rompimento entre as aliadas e o cantor.







O rapper é bom de prova: conquistou o bicampeonato no chapéu e venceu o lampião uma vez.



Apesar de tranquilo, o peão foi protagonista de uma supertreta motivada por louça suja. Ele brigou com Lucas, Deolane e Bia, uma discussão seguida da outra. Haja fôlego!







Com tranquilidade, Iran bateu o recorde da temporada e venceu a Prova de Fogo quatro vezes! Além de ser bom nas atividades, a trajetória do ator ficou marcada pela forte amizade com André e Babi. Mas ele também tem marca registrada nas frases de efeito. O peão é quase um pensador contemporâneo e faz os peões gargalharem quando engata nas “filosofadas”!







A empresária colou em Deolane logo nos primeiros dias de reality. Apesar de já ter conhecido a advogada fora do programa, foi na sede que elas viraram praticamente irmãs. Pétala ficou bastante abalada com a desistência da amiga, e até cogitou sair do programa.



Ela também se uniu a Bia, e juntas protagonizaram diversos momentos divertidos. Mas se engana quem pensa que a rainha das borboletinhas é só amizade: a peoa é boa de briga! A influenciadora sempre entra nas discussões das amigas para defendê-las e solta o verbo durante dinâmicas e votações.



A temporada já está chegando ao fim! Para quem vai a sua torcida?



Sob o comando de Adriane Galisteu, A Fazenda 14 vai ao ar diariamente na tela da Record TV de segunda a sábado, às 22h30; e aos domingos, às 23h. Acesse o PlayPlus e acompanhe 24 horas por dia tudo o que rola no Celeiro de Lendas.