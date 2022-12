A FAZENDA: “Você foi o resto”, diz Naldo para Moranguinho sobre Grupo A no reality – A Fazenda

Com trajetória marcante em A Fazenda 14, Moranguinho teve participação importante no Grupo A e também momentos de “agente do caos” no jogo. A dançarina participou da Live do Eliminado com Lucas Selfie, nesta sexta-feira (9), e reencontrou o marido Naldo para um bate-papo sobre sua trajetória no jogo.



Se tem uma palavra que define a reação da peoa após ouvir as opiniões do amado sobre seus aliados no reality é: surpresa! Logo no começo da Live, Lucas Selfie mostrou para Moranguinho momentos polêmicos em que o Grupo A a criticou. “Estou surpresa com tudo que vi”, reagiu ela.



Na sequência, ela demonstrou arrependimento por ter comprado uma treta com André para defender Bia da Roça, mas afirmou que agiu de forma verdadeira. “Eu estou muito tranquila sobre o meu comportamento lá dentro, porque eu fui amiga das pessoas que estavam ao meu lado, fui fiel a elas, amigável e carinhosa. Eu vivi uma amizade, era o que eu tinha ali dentro”, revelou.





“IndigNaldo”



O clima de indignação tomou conta da Live quando Selfie pediu para Naldo contar para a esposa o que ele achava sobre a aliança dela com a Deolândia! Durante o tempo em que ela esteve em A Fazenda, o cantor foi muito ativo nas redes sociais analisando o jogo da esposa e criticando duramente as amizades dela lá dentro. No reencontro, ele foi enfático ao apontar para ela que o Grupo A “nunca a priozou”.



Naldo revelou que acreditava que Moranguinho poderia ser campeã, mas que isso mudou quando viu a esposa se aliando à Deolane e deixando de protagonizar o jogo. Ele citou que sentiu que a esposa e os outros integrantes do grupo era oprimidos, e que não concordava com isso. “Qual a pessoa do Grupo A que tinha autonomia? Nenhuma! Só uma pessoa ali tinha voz”, afirmou.



Moranguinho tentou explicar que dentro do reality não tinha essa percepção, e que agiu por amizade. Foi então que o marido criticou a atitude dela de não ter salvo André no Resta Um: “Aqui fora, geral ficou boladão contigo”.



Por fim, ele afirmou que a sua maior indignação é que ela nunca foi prioridade das pessoas que defendia no jogo. “Você foi o resto, não tinha mais ninguém aí você foi acolhida”, lamentou.





Reconciliação ou distância?



Depois de refletir sobre sua postura e também sobre como agiram com ela, Moranguinho revelou que pretende se desculpar com André Marinho. Antes de encerrar o papo, Lucas Selfie aproveitou para perguntar para a dançarina quem ela considerava o participante mais venenoso da temporada, e a resposta surpreendeu!



“Eu não posso falar de outra pessoa depois de tudo que eu vi, acho que a Deolane”, afirmou. Por fim, revelou que só pretende encontrar a advogada se for para elas terem uma conversa tranquila. Isso porque, a dançarina ficou sabendo do pé de entrevero que nasceu entre o marido e a sua antiga aliada no jogo.



Sob o comando de Adriane Galisteu, A Fazenda 14 vai ao ar diariamente na tela da Record TV de segunda a sábado, às 22h30; e aos domingos, às 23h. Acesse o PlayPlus e acompanhe 24 horas por dia tudo o que rola no Celeiro de Lendas.