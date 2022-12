‘A final será meu último jogo em Copas’

Foto: Reprodução/ FIFA

Lionel Messi confirmou que a final da Copa do Mundo será o último jogo que ele disputará em um Mundial. Após ser o destaque da classificação da Argentina contra a Croácia, Messi voltou a afirmar que se despede do torneio na decisão do próximo domingo, no estádio Al Bayt.

“É muita felicidade poder conseguir isso, poder terminar minha trajetória em uma Copa do Mundo jogando minha última partida em uma final. A verdade é que é algo muito emocionante tudo o que eu vivi neste Mundial, tudo o que as pessoas viveram, como estão festejando na Argentina”, disse.

Ao ser questionado se esta seria sua última Copa do Mundo, Messi foi definitivo: “Sim, seguramente sim. São muitos anos até o próximo e não creio que dê para mim. E terminar desta maneira era o mais importante para mim”, concluiu.

Messi tem 35 anos e está na sua quinta edição de Copa do Mundo. No Catar, o camisa o 10 argentino bateu o recorde de gols em Copas pela seleção argentina (11, superou Batistuta) e o número de jogos pela seleção (chegou a 25 e superou Maradona, que tinha 21).

A Argentina de Messi enfrenta o vencedor do jogo entre Marrocos e França na final da Copa no próximo domingo (18), às 12h, no horário de Brasília.

Leia mais sobre Copa 2022 no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.