A cantora Gabily abriu o jogo sobre o desentendimento que teve com Anitta por conta de uma suposta cópia de ideias para o clipe de “Tropa”, música da poderosa em parceria com o jogo Free Fire.

A ex-participante do “De Férias Com o Ex” falou sobre o assunto durante entrevista para o podcast PodCats, onde ainda revelou ter mandado indiretas para Anitta nas redes sociais.

“Sempre respeitei, sempre vou respeitar muito o que a Anitta significa pra mim. Como artista, como mulher em si e enfim, a luta dela e tudo que ela construiu até hoje. Isso não mudou absolutamente nada pra mim! Mas a gente teve um desencontro, sim, por conta de um projeto que eu cheguei a falar por alto assim na internet, antes de conversar com ela no WhatsApp. Mas depois mandei tudo pra ela no privado. Mandei os prints porque era uma coisa muito similar ao que eu tinha mostrado pra ela dois anos antes dela lançar”, iniciou Gabily.

A cantora revelou ter publicado uma indireta para Anitta em uma rede social, que acabou repercutindo após ela ter apagado.

“Só que eu acabei postando um negócio [indireta] na minha rede social, antes de eu conversar com ela [Anitta]. E aí depois que eu conversei com ela, eu entendi. Ela falou: ‘Não, não tem nada a ver. Foi isso e isso’. Eu apaguei [a publicação] e falei: ‘Não, beleza! Estamos tendo essa conversa aqui e está tudo resolvido’. Só que esse negócio que eu postei e apaguei, reverberou depois de três dias. Eu estava em Ibiza, estava viajando e não fazia sentido nenhum na minha cabeça aquilo ali ter reverberado, depois de eu ter apagado e conversado com ela”, explicou.

Por fim, Gabily revelou que não possui contato com Anitta. “Ficou mal entendido. Acabou acontecendo isso, de ela me dar unfollow. Hoje a gente não se fala mais, mas continuo admirando o trabalho dela”, disse.

