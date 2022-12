A GRANDE SURPRESA para quem usa o Whatsapp

De acordo com a empresa Meta, dona do Whatsapp, a nova função do aplicativo permite ao usuário recuperar suas mensagens apagadas por engano. Dessa maneira, os usuários que deletaram seus textos apenas para eles mesmos, acidentalmente, poderão reverter o processo de um modo simples e prático.

O novo recurso do Whatsapp tem como objetivo principal, facilitar a vida de seus usuários. Eles, muitas vezes, por falta de atenção, acabam deletando somente para si mesmo uma mensagem que deveria ser apagada para todos os seus amigos que utilizam a plataforma de conversação e de interação

A função já está disponível para todos os usuários do aplicativo, tanto para celulares Android, quanto para iOS. A nova atualização da plataforma oferece aos seus usuários um botão que deve ser pressionado tanto nos smartphones, quanto no computador de forma a recuperar a mensagem de texto deletada.

O recurso leva em consideração o fato de que muitas vezes o usuário precisa apagar mensagens por falta de espaço na memória do celular, ou por se tratar de informação sigilosa, que ele não deseja ter em seu aparelho. No entanto, acidentes acontecem e, através da função, é possível recuperar o texto.

Como recuperar a mensagem deletada

A princípio, você deve enviar um texto, pressionar seu dedo em cima dele e tocar em “Apagar”. Depois de tocar em “Apagar para mim” acidentalmente, é necessário tocar em “Desfazer” em até cinco segundos. Após esta ação a mensagem irá retornar ao chat. Em seguida, toque em “Apagar para todos”, se deseja excluir.

Vale ressaltar que em alguns casos, a função do Whatsapp de recuperar a sua mensagem só funciona quando o usuário apaga o texto exclusivamente e acidentalmente para ele mesmo. Não é possível retornar a mensagem original digitada se a pessoa selecionar “Apagar para todos”.

A função de desfazer a exclusão de conteúdos do Whatsapp pode ser bastante prática, visto que muitas vezes apagamos um texto de forma acidental. A plataforma de conversação se torna ainda mais facilitada, de olho na interação de seus usuários e na simplicidade de se enviar textos e conteúdos midiáticos.

Quem anunciou a novidade foi o chefe do Whatsapp, Will Cathcart, na última segunda-feira (19/12). De acordo com ele: “adicionamos a opção de desfazer ‘Excluir para mim’ para aqueles momentos em que você deseja excluir para todos, mas excluiu acidentalmente apenas para você”.

Botão de recuperação do conteúdo

A nova função pode ser ativada depois de apagar o conteúdo. Ao tocar na opção de deletar o texto, o Whatsapp irá exibir a notificação “Mensagem excluída para mim”, na parte inferior da tela. No aviso irá constar a opção “Desfazer”. Ao pressionar o botão, o usuário irá desfazer a ação, recuperando as mensagens apagadas.

O botão pode ajudar bastante o usuário que acaba excluindo uma mensagem que não deveria. Desse modo pode-se resgatar o conteúdo facilmente, com alguns toques no celular. Outra vantagem do botão é que se o usuário, por exemplo, enviar um trabalho a seu chefe e deletá-lo, ele pode recuperar as informações.

Entretanto, o usuário deve ficar de olho, visto que o novo recurso não dura para sempre. Não é possível reverter a a mensagem após o desaparecimento da notificação do aplicativo. O usuário só tem cinco segundos para recuperar a mensagem, o tempo da visualização da notificação.

Outras atualizações do Whatsapp

Há pouco tempo atrás o Whatsapp criou uma atualização do aplicativo que permite ao usuário bloquear capturas de telas, as chamadas (print screen) de fotos e vídeos temporários, sem haver a necessidade de se configurar o aparelho celular. O objetivo é proteger as pessoas que utilizam a ferramenta.

A função oferece mais uma camada de proteção aos usuários do aplicativo, principalmente para aqueles que não desejam que o compartilhamento de seus registros fiquem disponíveis para todos os seus contatos da plataforma. Quando um usuário tenta fazer a captura, uma mensagem aparece em sua tela.

Ademais, o aplicativo gera uma imagem e a salva na galeria do celular do usuário contendo o seguinte texto: “parece que você tentou fazer uma captura de tela. Para maior privacidade, não é possível fazer capturas de tela de mensagens de visualização única”. A função está disponível para Android e iOS.