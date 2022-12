A PÉSSIMA NOTÍCIA envolvendo o INSS é a grande dor de cabeça para Lula

Mais de 1,1 milhão de brasileiros estão à espera de uma resposta para o recebimento de um benefício do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Este é um problema que o atual presidente Jair Bolsonaro (PL) não conseguiu resolver, e que representará uma das maiores dificuldades para o futuro governo Lula (PT), que ainda não revelou nenhum plano para solucionar esta questão.

Nos últimos quatro anos, o Ministério do Trabalho e da Previdência Social lançou uma série de projetos para tentar resolver a situação. Algumas destas ideias até resultaram em uma diminuição do tamanho da fila, mas a gestão passou longe de cumprir a promessa feita pelo então Ministro Onyx Lorenzoni de zerar a lista de espera.

É de se notar também que durante o governo Bolsonaro, a equipe previdenciária precisou enfrentar uma pandemia. Por causa da situação pandêmica, as agências do INSS permaneceram fechadas durante boa parte do ano de 2020. Depois da reabertura, a autarquia sofreu com uma série de greves de servidores e também de peritos médicos, que pediam melhorias nas condições de trabalho, além de reajuste salarial.

O desafio para o próximo governo é grande porque ao mesmo tempo em que é preciso diminuir a fila de espera, ainda há uma preocupação com o orçamento. Caso a nova gestão insira muitas pessoas de uma só vez no regime previdenciário, analistas acreditam que o sistema poderia entrar em colapso. Algo semelhante com o que aconteceu recentemente, quando a atual gestão chegou a ficar sem dinheiro para bancar as aposentadorias de dezembro.

Atendimento digital

Nos últimos quatro anos, o Ministério do Trabalho e da Previdência passou a insistir no chamado atendimento digital. Até mesmo robôs foram usados para analisar os pedidos com mais rapidez. Este sistema, no entanto, levantou uma série de críticas.

Parte dos especialistas acredita que ao digitalizar o processo, o Governo poderia desumanizar as análises, o que poderia gerar uma série de negativas injustas, que por sua vez pode ocasionar mais judicializações, e mais prejuízos para a União.

Ministro da Previdência

A menos de uma semana da posse, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ainda não apresentou nenhum projeto para a diminuição da fila de espera do INSS. Na verdade, ele anunciou recentemente o nome da pessoa que vai comandar o Ministério da Previdência.

De acordo com LULA, Carlos Lupi, presidente do PDT, terá a missão de ser o ministro da Previdência. Contudo, não acabou agradando uma parte dos eleitores. Alguns deles argumentam que a escolha por Lupi teria muito mais relação com um agradecimento político pelo apoio nas eleições, do que necessariamente por experiência do presidente do PDT na área da previdência.

Vale lembrar que Lupi está confirmado para o cargo. A princípio, as informações de bastidores apontaram que a disputa interna dele foi com a deputada federal Marília Arraes (Solidariedade), que também não contava com uma vasta experiência na área da previdência social.

Fila de espera

Para as pessoas que estão na fila de espera, a torcida é por uma solução rápida. Muitos estão esperando há meses, e em boa parte dos casos esta espera representa um período de tempo em que eles não conseguem dinheiro do trabalho, porque não estão conseguindo trabalhar, e nem o dinheiro do INSS, que demora em analisar os pedidos.