A próxima novidade do Whatsapp é TUDO o que os usuários sonhavam

Já está em fase de testes a opção de criar um bate-papo individual no WhatsApp.

O WhatsApp é o aplicativo de mensagens instantâneas mais utilizado pelos brasileiros. Por meio dele, é possível enviar mensagens, compartilhar arquivos e imagens com amigos e familiares. Além disso, é possível criar um grupo aberto, privado ou com membros específicos.

A novidade da vez, que já está sendo testada na versão beta do mensageiro, permite que o usuário crie um bate-papo particular, como um grupo individual. Veja como acessar o recurso a seguir:

Na página inicial do WhatsApp, acesse a lista de contatos clicando no botão com ícone de balão de conversa; Entre os primeiros bate papos, você vai observar que existe um chat com o seu nome e entre parênteses a descrição “você’”; Ao clicar, é possível encaminhar arquivos, anotações e outros conteúdos para si mesmo; Para tornar o recurso mais visível, fixe a conversa, pressionando-a até aparecer o ‘’pin’’, no formato de alfinete. Dessa maneira, o que foi salvo sempre estará em destaque.

Como bloquear um contato no WhatsApp sem que ele saiba

Volta e meia alguns contatos do WhatsApp podem te trazer dores de cabeça, nestes casos, a opção é silenciar ou bloquear de uma vez o número das pessoas que te incomodam.

Abaixo, veja o passo a passo de como evitar que pessoas indesejadas tem incomode. As dicas são para dispositivos com Android e iOS:

Android

Abra as configurações do seu WhatsApp; Agora, clique na aba “Conta” e na sequência em “Privacidade”; Feito isto, vá em “Contatos bloqueados” – aparecerão na tela todos os contados já bloqueados; Para incluir um novo contato, toque na opção “Adicionar”; Sua lista de contatos será aberta para que você selecione a pessoa que deseja vetar. Lembrando que não será mais possível receber mensagens ou visualizar outras informações do contato; Pronto! Mais uma pessoa foi bloqueada em seu aplicativo.

iOS

Com o WhatsApp aberto, vá em “Ajustes”; Em seguida, clique em “Conta” e depois em “Privacidade”; Feito isto, toquem em ”Bloqueados”; Quando a lista de bloqueados aparecer, clique em “Adicionar novo”; Agora, escolha o contato que deseja bloquear.

Como bloquear chamadas sem bloquear o contato?

Para isso, será necessário baixar o WhatsApp Plus, uma versão secundária do mensageiro e não oficial. Em suma, é possível clicar no ícone de chamada ou videochamada para ativar a opção.

Neste caso, quando uma pessoa indesejada tentar ligar para você, o aplicativo informará ao usuário que ele não tem sinal ou que você está ocupado em outra chamada.

Veja como ativar o bloqueio de chamadas no seu WhatsApp:

Faça o backup da versão oficial do WhatsApp; Em seguida, exclua sua conta e desinstale o aplicativo do seu aparelho; Na sequência, baixe o WhatsApp Plus APK através da sua loja de aplicativos; Feita a instalação, abra o aplicativo e dê todas as permissões necessárias para que o APK funcione corretamente; Agora, abra a sua conta informando o número do seu telefone e o código de verificação; Com tudo certo, abra o chat da pessoa que você não quer receber ligações ou videochamadas; Acesso o perfil do contato e clique na opção “Sem chamadas”; Por fim, escolha a notificação que aparecerá para pessoa quando tentar te ligar: “Não há sinal”, “Você está ocupado” ou “(x pessoa) está em uma ligação”.