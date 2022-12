A próxima novidade é TUDO o que os trabalhadores com carteira assinada sonhavam

Atenção trabalhadores! O prazo para sacar o abono salarial PIS/PASEP está chegando ao fim, no entanto, de acordo com o Ministério do Trabalho e Previdência, cerca de 407 mil pessoas ainda não fizeram o procedimento.

O benefício pago neste ano é referente ao ano-base 2020, com valor de até R$ 1.212, equivalente ao salário mínimo atual. O saque pode ser realizado pela Caixa Econômica Federal ou pelo Banco do Brasil, sendo para o PIS ou Pasep, respectivamente.

Na prática, os valores podem ser sacados até o dia 29 de dezembro, após esse prazo, o trabalhador terá que aguardar uma nova liberação dos recursos por parte do Governo Federal. Veja mais detalhes a seguir.

Como consultar o PIS/PASEP

Aqueles que quiserem consultar ou solicitar os valores podem utilizar os seguintes canais:

No caso do PIS:

Site da Caixa Econômica;

Carteira de Trabalho Digital;

Caixa Trabalhador;

Caixa Tem.

No caso do PASEP:

Site do Banco do Brasil;

Nos telefones de atendimento: 4004 0001 ou 0800 729 0001.

Quem recebe o PIS/PASEP

Para ter acesso ao benefício é preciso:

Estar inscrito no sistema PIS/PASEP há pelo menos cinco anos;

Ter exercido atividade de trabalho formal (carteira assinada) por pelo menos 30 dias em 2020;

Ter recebido um salário médio mensal de até dois salários mínimos em 2020;

Ter os seus dados enviados na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) ou e-Social pela empresa contratante.

Valor do PIS/PASEP

O valor da parcela do PIS/PASEP depende do tempo trabalhado com a carteira assinada no ano de apuração. Desse modo, quanto mais tempo trabalhado dentre os 12 meses, maior será o valor do benefício. Com relação ao valor deste ano, é equivalente a um salário mínimo vigente R$ 1.212.

1 mês de serviço: direito ao valor de R$ 101;

2 meses de serviço: direito ao valor de R$ 202;

3 meses de serviço: direito ao valor de R$ 303;

4 meses de serviço: direito ao valor de R$ 404;

5 meses de serviço: direito ao valor de R$ 505;

6 meses de serviço: direito ao valor de R$ 606;

7 meses de serviço: direito ao valor de R$ 707;

8 meses de serviço: direito ao valor de R$ 808;

9 meses de serviço: direito ao valor de R$ 909;

10 meses de serviço: direito ao valor de R$ 1.010;

11 meses de serviço: direito ao valor de R$ 1.111;

12 meses de serviço: direito ao valor de R$ 1.212.

Vale lembrar que os pagamentos de ambos os benefícios são feitos por instituições diferentes. No caso do PIS, é pago pela Caixa Econômica Federal aos trabalhadores que atuam na iniciativa privada, enquanto o PASEP é direcionado aos servidores públicos por meio do Banco do Brasil.