A vez que o Charlie Brown Jr. se apresentou em 2 noites na mesma edição do FV

Foto: Flickr Festival de Verão

O ano era 2008 e o dia, 18 de janeiro, uma sexta-feira. Nesta edição do Festival de Verão, a banda Charlie Brown Jr. fez história como a primeira banda a se apresentar duas vezes no palco principal da festa em um único ano.

Na grade, a banda escalada para o terceiro dia de festa era a banda O Rappa, no entanto, uma inflamação em um dente obrigou o cantor Marcelo Falcão a fazer uma cirurgia de emergência, afastando o vocalista do grupo carioca dos palcos.

“Falcão está muito triste. Ele queria muito fazer este show. Já tocou de pé quebrado, com febre, mas a boca está muito inchada e não tem condições nenhuma de cantar”, explicou Alexandre Fonseca, produtor da banda.

Foto: João Franco/Divulgação

Aquela seria a nona apresentação da banda O Rappa no evento, que completava dez anos de existência em 2008. Como solução para o problema, a banda Charlie Brown Jr. foi escalada para repetir a dose de um show marcante feito no primeiro dia de FV.

A ideia pode ter decepcionado os mais aficionados pela banda O Rappa, já que a ideia era comparecer ao Parque de Exposições para assistir a banda carioca, porém, que não teve a oportunidade de ver Chorão dando um verdadeiro show ganhou uma segunda chance.

O influenciador digital Paulo César Reis, da página Frases de Baiano, esteve na edição da dobradinha do Charlie Brown Jr. Fã da banda, o blogueiro relembrou ao site a sensação de ter visto o ídolo por duas vezes no palco do FV.

“Na época Chorão estava indo pra seu segundo auge da carreira, lançando muita música, eu era fã demais, acompanhava sempre e foi sensacional. O público estava emocionadíssimo e elétrico demais, fazendo caminha para jogar o povo para o alto, uma loucura só. O show dele era uma coisa indescritível, ele animava o público como ninguém. Hoje em dia vejo o quanto esses momentos foram valorizados por pensar que nunca mais teremos essa sensação, e ter realmente aproveitado enquanto tive tempo, vai ficar pra história”, contou ao iBahia.

Esta não foi a única vez que a banda fez história no FV. Em 2006, o grupo comandado por Chorão colocou uma pista de skate em cima do palco e levou o público à loucura. Já em 2010, a banda uniu forças com o Olodum em um feat. inédito que surpreendeu quem curtia a apresentação.

Edição histórica em 2023

Em 2023, assim como a passagem de Charlie Brown Jr. que deixou marcas inesquecíveis no Festival de Verão, o evento promete uma experiência única para o público que for curtir a festa nos dias 28 e 29 de janeiro.

De volta ao Parque de Exposições, o FV23 levará para os palcos encontros inéditos e exclusivos, além de promover a verdadeira mistura de ritmos que só se vê no FV.

O novo formato levará mais de 30 atrações que se apresentação em dois palcos principais não simultâneos. Entre os encontros estão: Criolo e Ney Matogrosso, Saulo e Marina Sena, Luísa Sonza e Alcione, Gilberto Gil e Caetano Veloso, Jão e Pitty e mais.

Os ingressos estão sendo vendidos no site Sympla e custam a partir de R$ 80.

Leia mais sobre Festival de Verão no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.