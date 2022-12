‘A Wanessa merece ser muito feliz’, diz Marcus Buaiz, ex da cantora

Foto: Reprodução / Redes sociais

Marcus Buaiz já superou a separação com Wanessa Camargo. Em entrevista ao podcast do colunista Pedro Permuy, o empresário de 43 anos afirmou que atualmente possui uma boa relação com a mãe dos seus filhos José Marcus, de 10 anos, e João Francisco, de 8.

“Para saber o quanto isso significou para mim, eu tatuei uma fênix nas minhas costas. Eu tinha uma dor muito grande da separação dos meus pais. Filho não quer ter pai e mãe separados. A gente tem que entender a felicidade dos filhos”, começou ele.

“Eu sempre digo isso ao José e ao João: ‘A Wanessa merece ser muito feliz como eu também mereço’. A dor que eu tinha da separação dos meus pais, a minha separação me fez curar. Isso é algo que quero falar, escrever sobre. Com certeza vai ser de uma identificação muito grande”, completou o empresário.

A cantora Wanessa Camargo, de 39 anos, anunciou no dia 2 de maio, o fim do seu casamento com o empresário Marcus Buaiz após 17 anos juntos. Atualmente ela namora o campeão de ‘A Fazenda’, Dado Dolabella.

