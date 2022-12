Abatida, Lúcia Veríssimo desabafa sobre morte de Pedro Paulo Rangel

Foto: Divulgação/TV Globo e Reprodução/Instagram

A atriz Lúcia Veríssimo recebeu com choque a notícia da morte de Pedro Paulo Rangel. O ator faleceu na madrugada desta quarta-feira (21), a causa da morte não foi divulgada.

Por meio do perfil no Instagram, a artista apareceu emocionalmente abalada ao comentar a morte do amigo e relembrou outros artistas que faleceram em 2022.

“Gente, tá muito puxado. As nossas redes estão aparecendo obituário de jornal. É uma loucura, eu ainda não me recuperei de nenhuma das perdas e vem outra”, iniciou o desabafo.

“Aí vem Nelida e agora Pepe, meu canceriano amado”, completou Lúcia Veríssimo ao falar sobre a morte de Pedro Paulo Ragel. No momento ela cobriu o rosto com as mãos.

“Que coisa terrível… são perdas imensas para cultura brasileira. Pessoas de uma importância gigantesca para a arte e literatura do país. Que tristeza”, finalizou a atriz.

Veja o vídeo:

