Acidente na BR-116 deixa quatro mortos e três feridos

Foto: Reprodução/ TV Bahia

Quatro pessoas morreram em um acidente de trânsito na rodovia BR-116, região de Vitória da Conquista, no domingo (4). Segundo informações da Polícia Civil, um caminhão se chocou contra dois veículos levando às mortes.

Outras três pessoas se feriram durante a batida e foram socorridas. Não há informações sobre o estado de saúde delas.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, as circunstâncias do acidente estão sendo apuradas. os corpos das quatro vítimas foram removidos e levados ao Instituto Médico Legal (IML).

Leia mais sobre Bahia no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.