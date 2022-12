‘Acreditava que éramos amigas’, desabafa Moranguinho sobre Deolane

Foto: Reprodução/PlayPlus

Parece que a amizade entre Moranguinho e Deolane foi por água abaixo. Após ser eliminada de “A Fazenda 14”, a ex-funkeira participou da Live dos Eliminados na sexta-feira (9) e falou sobre as polêmicas dentro e fora do reality.

Durante o bate-papo, Moranguinho foi perguntada por Lucas Selfie quem era a pessoa mais venenosa da edição e a esposa de Naldo não pensou duas vezes ao falar que era a advogada.

Mais venenoso? Pô, eu não posso fala de uma outra pessoa que não seja a Deolane depois de tudo que vi, né’’, disparou. ‘A Deolane é a mais venenosa na sua opinião?’’, questionou o apresentador. ‘‘É, depois de tudo que eu vi ali dos vídeos, eu acho que sim’’, completou a eliminada.

Em outro momento, Selfie perguntou se Moranguinho sentia mais falta de Deolane ou Déborah e a ex-peoa fez um desabafo sobre a relação com a advogada.

“Vou te falar dentro do jogo, do que eu vivi lá… Eu tive momentos com a Deo onde eu acreditava que nós éramos amigas. Então, eu sinto saudade desses momentos porque eu acreditava que a gente era amiga’’, finalizou.

Veja o vídeo:

Leia mais sobre Nem Te Conto no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.