Adélia rebate ataques após saídas de Pétala e Deolane de ‘A Fazenda’

A ex-BBB Adélia apareceu nas redes sociais na noite da segunda-feira (5) para falar sobre as saídas de Pétala e Deolane Bezerra de “A Fazenda 14”.

Famosa advogada de famosos, incluindo as duas ex-peoas, Adélia se viu no olho do furacão após internautas a criticarem a respeito das desistências e resolveu se defender por meio do perfil no Instagram.

“Olha só, parem de dizer que eu, Adélia, acabei com ‘A Fazenda 14’. Eu não acabei com nada, eu só trabalhei. Eu sigo legislação, eu analiso contrato, faço notificação e dentro do trabalho de uma advogada eu faço com que se cumpra a lei”, iniciou Adélia.

A advogada ainda revelou que trabalha bem e o resultado chega com a dedicação em equipe.

“É isso que eu fiz. Agora a questão de um participante sair ou não… Gente, eu estou trabalhando. E desculpa a modéstia, mas eu trabalho muito bem. Mas não sou eu apenas não, eu sou a maestra de uma orquestra que trabalha muito bem. O resultado vem”, finalizou Adélia.

