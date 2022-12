Adriana Calcanhotto retorna à Salvador com novo show

Foto: Reprodução / Instagram

A cantora Adriana Calcanhoto retorna à Salvvador com um show inédito. A apresentação “Voz e Violão” acontecerá no Teatro Castro Alves (TCA), no dia 26 de janeiro. Os ingressos já estão disponíveis na internet e podem ser adquiridos a partir de R$ 65.

No evento, a cantora vai trazer novas versões de seus maiores sucessos como “Devolva-me”, “Esquadros” e “Vambora”.

Além de passagens por outros estados do Brasil, o show já ganhou apresentações nos países Suécia, Espanha, França, Inglaterra, Alemanha e Itália.

Adriana Calcanhotto nasceu em 1965 em Porto Alegre, sul do Brasil. Tem diversos discos e livros publicados, além de registros audiovisuais de suas turnês de shows pelo mundo. É embaixadora da Universidade de Coimbra, em Portugal, onde lecionou.

Ela é vencedora de dois prêmios Grammy Latino, um por seu trabalho musical para crianças e o outro na categoria “melhor canção em língua portuguesa”. Tem composições gravadas por grandes nomes da música brasileira e hits radiofônicos que permanecem nas rádios há mais de 30 anos. Vive no Rio de Janeiro.

SERVIÇO

Adriana Calcanhotto

Quando: 26 de janeiro de 2023 (quinta-feira)

Horário: 21h

Onde: Sala Principal do Teatro Castro Alves

Quanto: R$ 160 (inteira) e R$ 80 (meia), filas A a W | R$ 130 (inteira) e R$ 65 (meia), filas X a Z11

Classificação indicativa: 14 anos

