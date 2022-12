Adriane Galisteu abre o jogo sobre rivalidade com Xuxa: ‘Questão antiga’

Foto: Reprodução/Instagram

Em preparação para a final de “A Fazenda 14” nesta quinta-feira (15), Adriane Galisteu resolveu falar sobre os rumores de uma rivalidade com Xuxa.

Os boatos ocorrem por conta dos relacionamentos de ambas as artistas com Ayrton Senna. Xuxa namorou com o piloto entre 1988 e 1991, já Galisteu teve um relacionamento com ele por um ano e meio até a morte do ídolo mundial.

Em entrevista ao podcast PodCaras, a apresentadora fez questão de dizer que nunca conheceu Xuxa e relatou que os rumores se tratam de coisas do passado.

“Eu quero deixar uma coisa bem clara aqui, eu não tenho nenhum problema com ninguém, as pessoas vão arrumando treta comigo. O caso da Xuxa é uma questão mais antiga, mas eu nunca estive com ela”, disse Adriane Galisteu.

A loira ainda aproveitou para desmentir os boatos de que teria sido convidada para dar depoimento no documentário de Xuxa. “Não fui convidada, não tô nem sabendo. É fake news”, finalizou.

Veja a entrevista:

