Adriano Imperador termina casamento após 24 dias e Fiuk reage

Foto: Reprodução / Redes sociais

A separação “relâmpago” de Adriano Imperador e Micaela Mesquita deu o que falar na web neste sábado (3). Ao se inteirar da notícia, o ator, cantor e ex-BBB Fiuk, brincou com a situação.

“Bateu o recorde do meu pai”, escreveu ele em uma postagem no Instagram. Considerado um dos maiores galãs dos últimos tempos, Fábio Jr. foi casamento por 7 vezes.

O fim do matrimônio entre o ex-jogador e a influenciadora digital aconteceu 24 dias após eles assinarem os papéis do casamento no civil.

De acordo com informações do jornal EXTRA, o término aconteceu após uma ‘enorme discussão’. Antes da briga, os dois estavam bem. Havia até planos de realizar uma festa ao lado de amigos e familiares neste fim de semana.

