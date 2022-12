Advogada que sumiu após sair para jogar lixo fora é encontrada

Foto: Reprodução/Redes sociais

Após três dias, a advogada Luciana Ramiro Pires de Oliveira, 35 anos, foi encontrada, no final da tarde de sábado (24), em Arembepe, que fica em Camaçari, Região Metropolitana de Salvador. Luciana sumiu na última quarta-feira (21), depois de sair de casa no bairro do Costa Azul, na capital baiana, para jogar o lixo fora.

De acordo com familiares, a advogada foi achada no distrito turístico de Arembepe, que fica a cerca de 50 km do Costa Azul, onde ela foi vista pela última vez antes de desaparecer.

Nas redes sociais, o irmão de Luciana, o percussionista Marcus Musk, informou que ela está hospitaliza. Ele ainda divulgou que vai detalhar as informações sobre o estado da advogada “tão logo puder”.

Desde quando Luciana desapareceu, familiares e amigos se mobilizaram na internet para tentar localizá-la. O sumiço da advogada também foi registrado na Delegacia de Proteção à Pessoa (DPP), que fez buscas para encontrá-la.

