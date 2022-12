Aeris Energia abre vagas de emprego no Ceará

A Aeris Energia nasceu com um futuro sustentável em mente para todos. Eles produzem pás eólicas pelas mãos de sua equipe. Juntos, garantem um ambiente de trabalho seguro com o objetivo de alta qualidade do produto, eliminando o desperdício e satisfazendo os seus clientes. A empresa está ofertando novas oportunidades de trabalho. Conheça a seguir todas elas e saiba de que maneira se inscrever.

Aeris Energia tem oportunidades de trabalho no estado do Ceará

Em 2022, a Aeris Energia completou 12 anos de atividade. Durante essa jornada, conquistaram vários prêmios, incluindo o de Great Place To Work (2021) e os de 45001, ISO 9001 e 14001.

É uma das melhores empresas para se trabalhar no Brasil! Fazem parte do Novo Mercado, possuem capital aberto em bolsa e têm alto nível de governança corporativa da B3. Também estão comprometidos em abordar questões sociais e de sustentabilidade por meio de iniciativas que tenham um impacto positivo nas pessoas. Então, venha fazer parte deste time verificando abaixo todos os cargos ofertados e se algum obtiver o seu interesse, em seguida ensinaremos como fazer a inscrição:

Aux. de Produção (PCD);

Espec. Financeiro;

Aprendiz;

Coord. da Qualidade.

Como se candidatar

Para enviar a sua candidatura para as oportunidades informadas anteriormente da empresa Aeris Energia, é preciso acessar o site 123 empregos e a partir de lá fazer a sua inscrição seguindo as orientações disponíveis na página. Clique em candidatar-se, escolha a função desejada e após ler todos os requisitos, crie o seu cadastro na plataforma e aguarde alguém entrar em contato caso o seu perfil seja selecionado.

