Affair de Anitta, Lucca Picon já trocou beijos com Larissa Manoela

O novo affair de Anitta, Lucca Picon, já teria trocado beijos com Larissa Manoela antes da atriz reatar seu relacionamento com o ator André Luiz Frambach. De acordo com informações do jornal EXTRA, o modelo de 21 anos e a ex-teen ficaram durante um camarote da Sapucaí.

Essa não é a primeira famosa que Lucca teria ficado. O modelo também já trocou beijos com a ex-BBB Flay, além de um selinho com Rafa Kalimann.

Quem é Lucca Picon?

O jovem, natural de Santa Catarina, é filho do surfista francês Miky Picon com a brasileira Lygia Namem. Lucca começou a carreira como modelo antes de ingressar na atuação.

Na TV, o primeiro trabalho do artista foi em 2019, na temporada de Malhação – Toda Forma de Amar. O jovem interpretou o personagem Henrique, que vivia em um triângulo amoroso com as amigas.

Desde então, o ator já teve outros trabalhos na dramaturgia, como o filme ‘Confissões de uma Garota Excluída’, com Klara Castanho e a série ‘De Volta aos 15’, estrelada por Maisa Silva.

