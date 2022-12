Agência bancária é vandalizados na Liberdade, em Salvador

Foto: Reprodução/ TV Bahia

Uma agência bancária do Bradesco foi vandalizada durante a madrugada desta quarta-feira (7), em Salvador. Caso aconteceu na Rua Lima e Silva, localizada no bairro da Liberdade.

No momento da invasão, o alarme da agência disparou e os moradores da região acionaram a Polícia Militar. A porta de entrada e as vidraças internas do estabelecimento foram quebradas. Entretanto, não houveram danos aos caixas eletrônicos.

Os policiais fizeram rondas na região mas não encontraram nenhum suspeito.Além da agência, uma clínica e uma casa lotérica também foram apedrejadas. Nenhum item foi roubado nesses locais.

