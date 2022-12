Aldo Popular reforça grupo político para garantir sucessão em Porto Real do Colégio

O prefeito Aldo Popular (MDB), vem ampliando as ações políticas na cidade e nos povoados, visando gerar mais qualidade de vida à população, ao tempo que vem ganhando a simpatia de antigos adversários que atualmente já declaram apoio ao candidato que será apresentado por Aldo Popular para lhe suceder a frente do Executivo municipal.

Com maioria na Câmara de Vereadores e mantendo frequente diálogo com diversas lideranças da cidade e dos povoados no município, Aldo Popular tem fortalecido seu grupo político, acreditando que enfrentará o nome da oposição com mais robustez, o que lhe dará ampla vantagem para emplacar o nome da pessoa que fará sua sucessão na prefeitura de Porto Real do Colégio.

Oposição

Com a recente notícia em relação a família Cavalcante não apresentar nenhum nome para a disputa de 2024, quem surgiu como possível candidato da oposição é o ex-prefeito de Campo Alegre, Arnaldo Higino, que inclusive teve sua chapa cassada em 2020 pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A candidatura de Higino estava sub judice, porque na época o político era acusado de improbidade administrativa, sendo considerado pelo Ministério Público Eleitoral, totalmente inelegível para concorrer a qualquer cargo eletivo. O entendimento do MP Eleitoral deu-se por conta de Arnaldo Higino ter sido condenado pelo Tribunal de Contas da União (TCU) e por prática de itinerância entre os municípios de Campo Grande e Olho d`Água Grande.