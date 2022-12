ALERTA GERAL para quem usa o Nubank

Nesses casos, tomar a providência o quanto antes é imprescindível

Se você notou transações que não realizou, perdeu ou teve o cartão roubado, o ideal é fazer o bloqueio imediato para evitar maiores problemas. Entender como bloquear o cartão Nubank te ajudará a não passar por outros transtornos.

E saiba que tem como bloquear o cartão Nubank de várias maneiras. Portanto, fique atento na matéria de hoje do Notícias Concursos e aprenda.

Como bloquear o cartão Nubank

O bloqueio do cartão é um serviço oferecido pelo banco para garantir a segurança do cliente em caso de roubo ou perda do cartão. No entanto, é importante dizer que quando você solicita o bloqueio:

O cartão não poderá mais ser utilizado para realizar transações;

O bloqueio manual é temporário;

Por conta do bloqueio temporário, é possível desbloquear o cartão do Nubank caso você o encontre;

Em caso de perda, você pode pedir uma nova via;

Quem solicita o bloqueio manual é o cliente.

Bloqueio automático do cartão

Já o bloqueio automático é feito pelo próprio banco quando ele identifica uma transação suspeita. Por exemplo, se você só faz compras de valores pequenos, caso haja uma tentativa de compra fora desse padrão (como uma compra de R$ 10 mil), pode ocorrer o bloqueio preventivo do seu cartão.

Caso isso aconteça, o Nubank irá enviar uma mensagem perguntando se você reconhece suas últimas compras. Se a resposta for não, você será redirecionado para o chat para resolver a questão.

Bloquear pelo app do banco

Abra o aplicativo Nubank (Android e iOS);

Localize e clique na aba “Meus cartões”;

Selecione o cartão que deseja bloquear;

Caso solicitado, digite a sua senha de quatro dígitos;

Toque no botão “Bloquear” e quando aparecer a tela de bloqueio, clique em “Bloquear” novamente para concluir o processo.

Pronto! Seu cartão será bloqueado de forma temporária. Se quiser, é possível realizar o desbloqueio nessa mesma aba.

Bloquear pelo telefone

Se estiver sem seu aplicativo do Nubank, saiba que tem como bloquear o cartão Nubank por ligação. Para isso, ligue para o número 0800 591 2117 e informe que perdeu ou teve o cartão roubado.