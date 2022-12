ALERTA GERAL para quem usa o WHATSAPP

Embora muitos não acreditam, é possível que o seu WhatsApp esteja sendo espionado. Atualmente, existem vários aplicativos alternativos que permitem essa façanha. No entanto, estar sendo vigiado não é agradável, desse modo, veja como se proteger.

Continue lendo este artigo.

Veja se tem um espião de WhatsApp de olho nas suas conversas

De antemão, é importante frisar que invadir a privacidade de terceiros é crime. No entanto, ainda assim pode ter alguém espionando as suas conversas no mensageiro.

Pode ser que alguém que tenha acesso ao seu dispositivo ou conta e, nesse caso, não é preciso ter um software. Mas o espião também pode estar utilizando um programa para ter acesso às informações.

No primeiro caso, verifique se a sua conta não está logada em algum dispositivo muito acessado, como no computador da casa ou até mesmo no trabalho. Já na segunda a situação, é aconselhado usar softwares que tiram fotos e monitoram o uso do seu dispositivo.

Em todos os casos, preste bastante atenção e se certifique de que mensagens que você ainda não leu continuem fechadas. O mesmo vale para os áudios e mídias.

Como esconder as mensagens do WhatsApp?

Usuários do WhatsApp podem esconder mensagens recebidas no mensageiro em poucos passos no aplicativo. No entanto, o recurso só está disponível para aqueles que utilizam um aparelho com sistema operacional Android.

Por meio da ferramenta, o usuário consegue ocultar as mensagens ou até mesmo as notificações de conversas em grupos ou privadas. Basta fazer alguns ajustes no aplicativo. Veja como abaixo:

No seu telefone Android, abra o aplicativo WhatsApp; Em seguida, procure o chat que deseja ocultar; Quando encontrá-lo, pressiona-o; Agora, selecione o ícone da caixa com uma seta, na parte superior da tela; Desta forma, o chat será arquivado. Para acessar esta conversa, basta acessar a seção “Arquivados”, na parte superior de Bate-papos; Por fim, acesse o chat que quiser e pronto.

Vale lembrar que é possível desarquivar o chat seguindo os mesmos passos, no entanto, clicando na caixa com a seta para a operação inversa. Além disso, as mensagens continuarão chegando, mas não aparecerão nas notificações, portanto você terá mais privacidade.

Mensagens de texto de visualização única

Agora, a Meta, empresa responsável pelo WhatsApp, pretende expandir o recurso de visualização única para as mensagens. A expectativa é habilitar o recurso com meios as condições semelhantes as mensagens de vídeos e fotos. Sendo assim, a pessoa que recebe o arquivo de visualização única não poderá fazer captura de tela ou encaminhar a imagem.

Para o envio da mensagem, no caso de arquivos de fotos e vídeos, o recurso de exibição única é habilitado ao selecionar o ícone do número 1 presente do lado direito ao lado da opção de envio do aplicativo. Já para as mensagens de texto, a plataforma está testando um ícone de botão com um cadeado indicando a função.

Vale ressaltar que a novidade está disponível na versão beta para Android 2.22.25.20 e, por enquanto, não há previsão pra chegar a todos usuários do WhatsApp.