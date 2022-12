ALERTA para mudanças no INSS; VITÓRIA?

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) anunciou uma ampliação no limite máximo de crédito do cartão consignado ou cartão consignado de benefícios. Segundo as informações, a nova margem é de até 1,6 vezes maior que o benefício. Isto significa que o novo limite de saque é de 70% sobre o valor da margem.

Cálculo

O cálculo da margem é feito baseado na renda mensal do segurado, desse modo, o crédito consignado possui margem de 45% que pode ser comprometido com o pagamento do empréstimo.

Além disso, o prazo liberado para o pagamento do empréstimo é de 84 meses. Assim, quando o crédito é solicitado, os valores são liberados na mesma conta em que é pago o benefício (corrente ou poupança).

Atualmente, é importante que o beneficiário tenha o reconhecimento biométrico para ter a autorização do serviço. Ademais, os bancos podem cobrar taxa de emissão de qualquer cartão das duas modalidades, porém, esse valor não pode ultrapassar R$ 15.

Contudo, segundo as regras, os juros não podem ser maiores que 3,06% ao mês. Com relação ao crédito consignado, o limite previsto é de 2,14% mensais. Lembrando que as instituições financeiras não podem criar cartões de crédito consignados do benefício.

Consignado do Nubank

Em agosto, o Nubank anunciou que planeja oferecer empréstimo consignado aos seus clientes. Diante disso, em reunião com especialistas do BTG e Goldman Sachs, a fintech afirmou que já fechou os acordos necessários com órgãos federais.

O objetivo é lançar o mais novo serviço no primeiro semestre do ano que vem, no momento, o consignado do banco digital ainda está em fase de testes. Desse modo, a intenção é utilizar US$ 650 milhões para inovação dos produtos.

A nova linha é voltada aos aposentados e pensionistas do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) e servidores públicos. Trata-se de uma nova estratégia da empresa para ampliar os seus serviços bancários.

Desse modo, não diferente, o empréstimo consignado permitirá um desconto automático na folha de pagamento, especialmente do contracheque do INSS. Além disso, o negócio oferecerá as taxas mais baixas.

Lembrando que, como funciona semelhante a um crédito pessoal do INSS, quem aderir a modalidade receberá valores inferiores ao comum. Todavia, o empréstimo é importante para quem deseja ter autonomia financeira.

No mais, é importante ressaltar que o Nubank pretende liberar novos produtos, como a antecipação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e a possibilidade de contratar empréstimos por meio de investimentos.

Ademais, a Nubank também vem trabalhando em outras propostas, como antecipação do FGTS e a possibilidade de contratar empréstimos por intermédio de investimentos.