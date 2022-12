Alianzo abre vagas de EMPREGO pelo país

A Alianzo é uma companhia que atua com excelência em diversos campos como solucionadores na área de Auditoria, Transações Corporativas, Consultoria, Estruturações Societárias, entre outros. Seus colaboradores trabalham para sempre entregar um resultado de alta performance, pois tem experiência em vários setores empresariais. No momento a empresa está anunciando novas vagas disponíveis. Veja, a seguir.

Alianzo abre vagas de emprego no Brasil

A Alianzo está à procura de pessoas para fazer parte da equipe, ajudando assim, a promover o sucesso da empresa, que, desde 2016, reúne profissionais de competência para atuar em diversas áreas. Oferece assessoria durante todo o processo relacionado a uma compra ou venda de empresa.

Dentre os serviços oferecidos pela Alianzo, está Estruturação Societária, onde a equipe da empresa pode te ajudar a entender e definir os papéis de cada sócio de uma empresa, nomeando as formas de contribuição e até mesmo no processo da saída de um dos sócios, caso isso ocorra. Nesse e nos vários serviços oferecidos, a empresa está pronta para dar todo o suporte necessário. Segue abaixo as vagas ofertadas:

Executivo de Contas – Goiânia / GO;

Supervisor Fiscal – Goiânia / GO;

Trainee Fiscal – Goiânia /GO;

Assistente Contábil – Goiânia /GO;

Consultor Tributário – Goiânia / GO.

Veja também: Lojas Quero-Quero abre vagas de emprego pelo país

Como se candidatar

Os interessados em uma das cargos disponíveis pela Alianzo, tem a opção de seguir as orientações disponíveis no site 123 empregos, buscar pela oportunidade desejada e enviar currículo para análise. A empresa está à procura de pessoas que tenham liderança, facilidade para lidar com pessoas e dispostas a “colocar a mão na massa”.

Saiba mais sobre os empregos divulgados diariamente aqui, no Notícias Concursos.