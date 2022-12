Alok confirma participação no Carnaval de Salvador em 2023

Foto: Max Haack/Ag Haack

O DJ Alok confirmou a participação no Carnaval de Salvador em 2023. Atração da segunda noite do Festival Virada Salvador, o goiano agitou a Arena Daniela Mercury, na Boca do Rio e prometeu levar a festa dos palcos para o trio elétrico.

Pouco antes de se apresentar para o público, o artista participou da coletiva de imprensa, no qual confirmou a presença na folia do momo em 2023, que volta a acontecer após dois anos de pandemia.

A presença do DJ não se restringe aos camarotes do circuito. Figurinha carimbada nos espaços mais badalados do Carnaval, Alok levará a festa para a avenida em cima de um trio, porém, não soube dar mais informações sobe a passagem.

“Até então estou confirmado no trio, mas ainda vamos entender qual vai ser o trio. Também vou estar no Camarote Salvador. Eu vou estar aqui marcando presença no Carnaval de Salvador”, contou.

Na Arena Daniela Mercury, o artista apresentou alguns dos maiores sucessos da carreira como ‘Hear Me Now’, ‘Favela’, ‘Ocean’, ‘Alive’ e ‘Fuego’, além de levar hits de outros cantores com seu toque personalizado.

Leia mais sobre Carnaval no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.