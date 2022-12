‘Altas Horas’ recebe Dilsinho, Renato Góes e MV Bill neste sábado

Foto: TV Globo

Terceira e última eliminatória de ‘Altas Promessas’ tem Dilsinho como jurado convidado

O palco do ‘Altas Horas’ deste sábado (3), recebe um time de personalidades para o bate-papo animado no palco. O ator e ex-BBB Douglas Silva e o também ator Renato Góes, o rapper MV Bill e a jornalista Michelle Loreto são os convidados. Dilsinho é parte da atração musical e participa como jurado convidado da última eliminatória do quadro ‘Altas Promessas’, competição com cantores de todas as regiões do país interpretando canções do gospel nacional.

Na última semana, os jurados do ‘Altas Promessas’, Soraya Moraes e Ton Carfi selecionaram a candidata Bárbara Amorim, de São Paulo, direto para a final, que vai ao ar na semana que vem, dia 10. Bárbara disputará o prêmio de R$ 80 mil ao lado de Inaiá Ramos, da Bahia, escolhida na primeira semana.

Os candidatos desta semana são: Esther de Jesus, de Sergipe, mas radicada em Pernambuco; Júnior Feijó, do Rio Grande do Sul; e Marcelo Gonçalves, de São Paulo. O ‘Altas Promessas’ tem direção musical de Michael Sullivan e consultoria de Take4 e da H2O Films. As inscrições para o quadro estão encerradas.

E, por falar início de carreira musical, MV Bill conta como entrou neste universo. Segundo o rapper, foi a partir da vivência que teve na comunidade em que cresceu, a Cidade de Deus, no Rio de Janeiro, que lhe apresentou o movimento hip hop e a música rap. “Naquela época, a música estava muito ligada à educação, a se posicionar, e isso foi muito importante para o meu pessoal, como ser humano, mas também para uma visão coletiva”, diz. E, foi a partir dessa ideia de coletividade que MV Bill fundou a CUFA (Central Única das Favelas), ao lado de Celso Athaíde. “Criamos a CUFA para que os jovens tenham acesso a cursos e possam escolher seu futuro. Tem sete anos que eu saí da CUFA, mas sou amigo de todos, tenho muito orgulho”, completa.

A carreira de Douglas Silva é um exemplo da importância de programas comunitários de educação. Ele fala que começou no teatro aos oito anos, por meio de um projeto social, e fala sobre a sua seleção para o filme “Cidade de Deus”, de 2002, dirigido por Kátia Lund e Fernando Meirelles, com cerca de 12 anos. “Foi ali que falei ‘quero isso’ […]. Antes, eu queria ser militar, queria servir, e acho que isso é comum para quem nasce na favela”. O ator está na novela ‘Todas as Flores’, disponível no Globoplay: “Estou adorando fazer e amando o feedback do público”.

Renato, que viveu o personagem Zé Leôncio em ‘Pantanal’, e atualmente interpreta Tertulinho, em ‘Mar do Sertão’, novela das seis da TV Globo, revela que, além de atuar, sempre teve vontade de ser um grande cantor, embora, com humor, admita que não cante. “Era só vontade, fico impressionado com aquele mar de gente cantando CONFIRA, é um sonho”. O ator é casado com a também atriz Thaila Ayla, e o casal anunciou recentemente a segunda gravidez. Eles já têm Francisco, de 11 meses. “Eu vi ali nascer uma nova mulher, uma mãe, assim como ela viu nascer em mim um novo homem, agora um pai”, conta sobre a recente experiência.

E Michelle, que por dez anos apresentou a previsão do tempo em telejornais da TV Globo, como no ‘Jornal Nacional’, fala sobre a satisfação de estar à frente do ‘Bem-Estar’. “Cresci numa família de médicos, então cresci num consultório, e juntar jornalismo com saúde para mim é perfeito”, declara.

Nos musicais, Dilsinho apresenta, acompanhado de sua banda, alguns de seus grandes sucessos, como “Péssimo Negócio”, “Baby Me Atende”, “Diferentão”, “Duas” e “Refém”.

O ‘Altas Horas’ e o quadro ‘Altas Promessas’ têm apresentação de Serginho Groisman, direção geral de Serginho Groisman e Adriano Ricco, e vai ao ar aos sábados depois de ‘Travessia’.

