Alunos de direito da UFBA buscam apoio para competição

Foto: Divulgação

Um grupo de alunos da Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia (UFBA) está em busca de apoio para participar da 30ª edição da Vis Moot, uma das maiores competições de direito privado do mundo, e que volta a acontecer entre 30 de março e 8 de abril de 2023, em Viena, capital da Áustria, após 3 anos de interrupção por causa da pandemia de covid-19.

Na última edição, em 2019, foram mais de 360 equipes, com mais de 2 mil estudantes de 84 países, todos reunidos com o intuito de debater a arbitragem empresarial e o comércio internacional.

Com o objetivo de continuar garantindo a presença da Faculdade de Direito da UFBA, que participa desde 2016 e em 2021 ficou entre as 32 melhores equipes do mundo, alunos da instituição iniciaram um processo de arrecadação financeira para custear gastos com inscrição, hospedagem, alimentação e transporte.

Daniel Leite, aluno da faculdade e capitão da equipe, reforça o orgulho que sente ao participar dessa competição. “É extremamente desafiador e gratificante poder representar a UFBA, apesar de todas as dificuldades criadas às universidades públicas. Sinto que é um compromisso não só com minha equipe, mas com todos aqueles que lutam pelo ensino gratuito e de qualidade”, afirma.

As colaborações podem ser feitas por meio da plataforma Vaquinha ou pelo PIX, utilizando a chave pix3262685@vakinha.com.br. Mais informações estão disponíveis no perfil do grupo no Instagram: Vis Moot Team UFBA.

