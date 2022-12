Alura abre vagas de emprego em São Paulo

A Alura constitui o maior ecossistema de educação tecnológica do Brasil, com a missão de transformar a vida e a carreira de todos os que a ela se relacionam. Atualmente ela é a maior escola online de tecnologia do Brasil. Então, venha fazer parte desta equipe de sucesso. Conheça a seguir todas as oportunidades que ela oferta e saiba como se inscrever.

Alura possui novas oportunidades de emprego no estado paulista

Hoje, a missão da Alura é mais do que apenas uma plataforma de aprendizado de tecnologia. Eles querem que as pessoas invistam seu tempo da melhor maneira possível, aprendendo a qualquer hora e em qualquer lugar por meio de uma comunidade colaborativa.

A empresa oferece diversos benefícios aos seus funcionários como dia de folga no aniversário, salário compatível com o mercado, cursos gratuitos, vale refeição, ambiente inclusivo e descontraído, vale alimentação, vale máquina, seguro de vida, auxílio home office, plano odontológico e médico. Conheça todas as vagas disponíveis abaixo:

Anl. de Experiência do Cliente B2B;

Tec. de Informática para Audiovisual;

Anl. de FP&A;

Coord. de Branding, Conteúdo e SEO;

Business Partner;

Desenv. Mobile;

Key Accounts Manager.

Como se candidatar

Se torne parte da empresa Alura se candidatando a uma das oportunidades anunciadas acima. Para isso, visite o site 123 empregos, encontre o nome da companhia, ache o seu cargo de interesse e leia com atenção todos os requisitos para sabe se ele se encaixa com o seu perfil. Em caso positivo, crie o seu cadastro na plataforma e aguarde entrarem em contato.

