Amaggi abre NOVAS vagas de emprego pelo Brasil

A AMAGGI é uma grande empresa estatal que atua nos segmentos de comercialização e industrialização de energia, grãos, produção e transporte marítimo. Mantendo sempre o foco e ser referência em desenvolvimento sustentável. Sua divisão corporativa está localizada em Cuiabá, no estado do Mato Grosso, e atua em todas as regiões do Brasil. No mercado internacional, possui forte presença e escritórios de representação na Europa e América do Sul.

Amaggi possui oportunidades de trabalho pelo país

A primeira unidade da AMAGGI, a Sementes Maggi, foi inaugurada em 1977 na cidade de São Miguel do Iguaçu, no Paraná. Dois anos depois, em 1979, iniciou as atividades no estado do Mato Grosso, com a aquisição de uma fazenda no município de Itiquira. Desde então, a empresa ampliou suas divisões e áreas de negócios, ampliando sua presença no Brasil e no exterior.

Com sede em Cuiabá, a empresa é hoje a maior empresa brasileira da cadeia de grãos e fibras do país, com atuação também na Suíça, China, Singapura, Argentina, Noruega, Paraguai e Holanda. Além disso, desde 1997, por meio da Fundação Maggi, é parceira no desenvolvimento sustentável dessas regiões, contribuindo para o desenvolvimento local e humano das comunidades onde atua. Venha fazer parte dela, conheça a seguir todas as vagas ofertadas e em seguida veja como se inscrever:

Aux. Administrativo;

Estagiário – Técnico Agrícola;

Líder Manutenção;

Anl. de Recursos Humanos;

Superv. Técnico;

Estagiário Agronomia;

Coord. Campo;

Anl. de Crédito.

Como se candidatar

Para fazer a sua inscrição nas vagas divulgadas pela empresa Amaggi é preciso acessar o site 123 empregos e participar do processo seletivo.

