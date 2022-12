Já imaginou trabalhar em uma das maiores empresas do Brasil – e do mundo? Esta pode ser a sua chance, já que a Ambev inicia o ano com mais de 250 vagas de emprego. Há chances para diferentes áreas e funções, em todo o país. O destaque fica para as cidades de Porto Alegre (RS), Londrina (PR), Ibipora (PR), Campo Grande (MS), Coribe (BA), Porto Velho (RO), Caieiras (SP), Pelotas (RS), São Paulo (SP), Salvador (BA), Curitiba (PR), Aquiraz (CE), Limeira (SP), Bom Jesus da Lapa (BA), Salto (SP) e muito mais.

Com salários a combinar, as oportunidades vão desde estágios até cargos de liderança, como supervisão e coordenação. Grande parte das posições são para atuar nas áreas de Administração, Vendas, Logística, Técnica e Industrial.

É importante dizer, ainda, que todas as vagas são para contratação no formato CLT, com salário compatível com o mercado. Além disso, os benefícios incluem plano de saúde, auxílio refeição/alimentação, Gympass (academia) e mais, a depender da função. Algumas chances oferecem a possibilidade de atuação na modalidade remota.

Como se candidatar

As vagas foram anunciadas por meio da Catho, marketplace de tecnologia que conecta empresas e candidatos. Nesse sentido, para se candidatar às vagas, basta acessar o site e cadastrar o currículo de forma gratuita no site. Clique aqui para se inscrever.

