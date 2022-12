Ambulantes protestam após não conseguirem cadastro no Festival da Virada

Foto: Reprodução/TV Bahia

Os ambulantes que desejam trabalhar no Festival da Virada, se aglomerou e fez um protesto nesta segunda-feira (19), em frente a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), após não conseguirem realizar o cadastro.

Com a festa marcada para ocorrer entre os dias 28 de dezembro e 1° de janeiro, inicialmente foram ofertadas 600 vagas, mas com a confusão, outras 150 foram abertas e preenchidas pelas pessoas que estavam em frenteo local. Ao 750 ambulantes foram credenciados.

Segundo a prefeitura, o processo deveria ter feito de forma online. O cadastramento foi aberto às 10h desta segunda (19). De acordo com o g1 Bahia, os ambulantes informaram que dois minutos após a abertura das inscrições, o sistema ficou instável e não conseguiram finalizar o processo.

Por meio de nota, a Semop informou que as 600 vagas disponibilizadas pela internet foram encerradas pela manhã. O órgão também afirmou que não houve queda no site, apenas lentidão por causa do número de acessos à página.

Os licenciados deverão comparecer entre os dias 26 e 27 deste mês, no centro de distribuição da patrocinadora do evento, localizado no Parque dos Ventos, na Boca do Rio, das 10h às 17h.

Leia mais sobre Salvador no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.