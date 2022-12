As Americanas é uma das maiores redes varejistas presentes no Brasil, a companhia possui um portfólio com uma ampla variedade de produtos em suas lojas. Presente no mercado de trabalho há mais de oito décadas, a companhia conta com cerca de 43 mil colaboradores em suas lojas. Neste momento, a empresa disponibilizou novas oportunidades de trabalho em várias regiões do Brasil. Confira.

Americanas tem novos EMPREGOS para todo o país

A Americanas possui uma longa trajetória repleta de experiência e reconhecimento, o objetivo da loja sempre foi um só entregar o melhor para os seus clientes. Para isso, a empresa busca por novos profissionais para atuar em seus pontos de atendimento.

A empresa acredita que tem o compromisso de promover um ambiente cada vez mais inclusivo e acolhedor aos seus colaboradores. Para crescer cada vez mais, a companhia disponibilizou novas oportunidades de trabalho. Confira.

Supervisor de Varejo – Palmas/TO;

Gestor de Loja – Santa Rita do Passa Quatro/SP;

Product Owner Pleno (Produto e Experiência Global) – Remoto;

Analista de Gente – São Paulo;

Especialista em Ciência de Dados – Remoto;

Gerente de Relacionamento com Investidores – Rio de Janeiro;

Engenheiro de Dados Sênior (Risco e Compliance Marketplace) – Remoto;

Gerente de Marketing – Remoto e Rio de Janeiro;

Especialista em Ciências de Dados – Remoto;

Coordenador de Operações – Simões Filho/BA.

Como se candidatar

Para ter mais informações referentes às oportunidades disponíveis, o candidato deve fazer a sua inscrição no site 123 empregos e só assim poderá participar do processo seletivo.

