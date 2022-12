Amigo secreto do Fantástico vira piada na web; confira as escolhas

Foto: Reprodução/ Globo

A tradição do amigo secreto no final de ano sempre rende bons memes nas redes sociais, mas quando a troca de presente envolve famosos, a história ganha outras proporções. Quem não lembra de Neymar ganhando uma faca após presentear Paolla Oliveira com um par de brincos avaliados em R$ 8 mil.

O Fantástico repetiu a dinâmica de fim de ano e não faltaram críticas aos presentes escolhidos pelos artistas para trocar entre eles. A influenciadora Jade Picon foi um dos alvos. Ao tirar a banda Jovem Dionísio, a ex-BBB deu ao grupo camisas brancas e um urso de pelúcia com a voz dela.

Quem também não fugiu das críticas foi o jogador Gustavo Scarpa, que brilhou no Palmeiras. O craque presenteou o influenciador baiano Luva de Pedreiro com um livro.

Em entrevistas após a polêmica com o ex-empresário, Iran Ferreira revelou que não sabia ler e por isso tinha assinado um contrato com cláusulas abusivas.

A brincadeira contou ainda com participações de Regina Casé, Pequena Lo, João Gomes, Ludmilla, Formiga, Vini Jr., Lucy Alves e mais. Confira:

Sabrina Sato: a apresentadora que foi contratada pela Globo em 2022 tirou Regina Casé e deu a veterana um quadro de São Lázaro, da qual a atriz é devota.

Regina Casé: a amiga secreta da atriz foi a intérprete de Maria Bruaca em ‘Pantanal’, Isabel Teixeira, destaque da teledramaturgia em 2022. O presente foi um kit com livros que exaltam o feminismo.

Isabel Teixeira: a atriz entregou o presente para Lucy Alves, para quem passou o bastão no horário nobre com a saída de ‘Pantanal’ para ‘Travessia’. O presente foi um caderno feito a mão, personalizado com uma sanfona na capa, além de um letreiro luminoso.

Lucy Alves: a artista fechou um ciclo presenteando Sabrina Sato com um presente artesanal, uma obra de arte feita por Maria Xilo, um desenho de quando a atriz estava grávida de Zoe.

Jovem Dionísio: a banda, dona do hit ‘Acorda Pedrinho’ tirou a influenciadora e humorista Pequena Lo. O presente do grupo foi uma caixa de som com microfone.

Pequena Lo: a influenciadora tirou o rapper L7NNON, uma das estrelas do hit ‘Ai Preto’, e presenteou o artista com uma jaqueta personalizada.

L7NNON: o cantor trocou presentes com o destaque do piseiro João Goomes, um dos cantores mais ouvidos do Brasil em 2022. O presente dado ao ovem foi uma bota de grife.

João Gomes: o intérprete de ‘Dengo’ tirou a influenciadora Jade Picon, que tem a música do artista como tema na novela ‘Travessia’. O presente dado por João foi um chapéu de couro.

Jade Picon: para fechar um novo ciclo, a ex-BBB entregou o presente a banda Jovem Dioníso. A escolha foi uum pijama e um ursinho de pelúcia com a voz dela que dizia ‘Acorda Pedrinho, um beijo da Jade’.

Luva de Pedreiro: destaque das redes sociais em 2022, o baiano Luva de Pedreiro tirou o ex-BBB Rodrigo Mussi e presenteou o influencer com uma camisa do Brasil e luvas, duas peças que já foram utilizadas por ele na época da “convocação” para a seleção brasileira.

Rodrigo Mussi: o ex-BBB tirou um dos nomes mais buscados da web em 2022, o rapper Xamã. Para presentear o ‘Malvadão’, a escolha foi uma obra em grafitti com imagens ligadas ao artista.

Xamã: a história continuou entre ex-BBBs, o rapper tirou a cantora Linn da Quebrada e presenteou a artista com uma jaqueta com os dizeres ‘Acredite no seu Axé’.

Linn da Quebrada: a cantora tirou a ex-jogadora baiana Formiga e deu a atual comentarista da Globo um boné personalizado.

Formiga: a baiana passou a bola no pé para o jogador do Flamengo Pedro. O presente dado ao atacante foi um boneco personalizado e uma camisa da seleção feminina autografada.

Pedro: o jogador tirou a cantora Ludmilla, amiga pessoal e torcedora do Flamengo. O presente dado foi uma camisa do Rubro Negro e um quadro da artista com o recém ganhado Grammy e a faixa da Libertadores.

Ludmilla: a funkeira tirou o amigo Vini Jr. e deu ao jogador do Real Madrid um tênis personalizado com o nome dela.

Vini Jr.: a marmelada futebolística continuou no programa. Depois de Formiga e Pedro, foi a vez de Vini tirar o jogador, destaque no Brasileirão Gustavo Scarpa, que deu ao craque um skate personalizado de Letícia Buffoni.

Gustavo Scarpa: o jogador tirou Luva de Pedreiro como amigo secreto e entregou ao baiano um cubo mágico, o livro ‘O Caçador de Pipas’ e um skate.

Jão: o cantor, também tido como uma das revelações de 2022, tirou a atriz Giulia Benite e presenteou o artista com um violão com um desenho personalizado feiito por Maurício de Sousa.

Giulia Benite: a atriz, intérprete da personagem Mônica no live action, ganhou do cantor Jão uma vitrola, uma jaqueta e um vinil da cantora Billie Eilish.

No Fantástico de hoje domingo aconteceu o amigo oculto/secreto e o @jao participou. Ele tirou a atriz Giulia Benite e a presenteou com uma vitrola,discos de vinil da Billie Eilish,a jaqueta College da Turnê Pirata e ainda um par de ingressos VIP pro Lollapalooza 2023(cortaram… pic.twitter.com/bSSd9yV8qO — poramorjao (@Poramorjaozinho) December 26, 2022

Leia mais sobre Nem Te Conto no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.