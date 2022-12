Ana Clara reclama de Lamborghini estacionada em duas vagas

Foto: Reprodução / Redes Sociais

A apresentadora Ana Clara fez uma publicação na sexta-feira (23) em que reclamava de uma Lamborghini estacionada em duas vagas em um shopping do Rio de Janeiro. A postagem da ex-BBB viralizou e já conta com mais de 8 milhões de visualizações e 2.827 retweets. Na legenda da foto, Ana escreveu: ‘Ah, o espírito natalino’.

Na publicação, a ex-BBB também mostrou um bilhete que foi escrito à mão por alguém e deixado no para-brisa do veículo, com um recado ao dono. “Tua Lamborghini dá direito a duas vagas?”, diz a mensagem.

Após ver a postagem viralizar, o dono do carro, o investidor do mercado financeiro Suriel Ports, gravou e compartilhou um vídeo em suas redes sociais para falar sobre o assunto.

“Bom dia, Ana. Tudo bem? Eu vi que você tirou uma foto do meu carro ontem e postou no seu Twitter, numa tentativa de talvez viralizar na rede social”, iniciou.

O motorista tentou justificar ter ocupado duas vagas. Segundo ele, isso é um hábito de quem tem carros de luxo para evitar arranhões e batidas. “Esse tipo de carro normalmente quem o tem costuma parar em duas vagas não porque a gente se acha arrogante, melhor que os outros ou prepotente, mas porque ainda mais nessa época de Natal e final de ano onde as pessoas estão na correria, às vezes um pequeno descuido ou desatenção do motorista que para aqui do lado acaba batendo a porta neste carro. E aí um simples arranhão custa caro para caramba. Imagina, o carro custa R$ 3 milhões, imagina quanto custa para consertar”.

Leia mais sobre Nem Te Conto no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.